मंत्री की पत्नी के नाम रजिस्टर फॉर्च्यूनर ने कुचलकर मार डारा, घटना के वक्त कार में मौजूद था बेटा

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 'विधायक' लिखी जिस तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया था, वह यूपी सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंथ की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस मामले में सामने आया है कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त मंत्री का बेटा नरेश पंथ गाड़ी में मौजूद था. इस मामले में विधायक से भी बात करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो सकी.

दरअसल, सोमवार की रात 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया था. इतना ही नहीं, टक्कर के बाद कार 300 मीटर तक बाइक सवारों को घसीटती चली गई. इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है. जबकि, दो युवक बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

रात में तेज रफ्तार से चल रही थी कार

मामला ललितपुर के जखलौन थाना क्षेत्र के बरखेरा गांव का है. गांव वालों ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास 150 की रफ्तार से फॉर्च्यूनर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और घायलों को 300 मीटर तक घसीटती चली गई. इस दुर्घटना में 20 साल के शिवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 20 साल के अनुज और 45 साल के शंकर की हालत गंभीर है.

टक्कर के बाद कार से भागे लोग

जिस फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मारी, उस पर विधायक का स्टीकर लगा है. साथ ही विधानसभा का पास भी लगा है. कार ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि उसके भी परखच्चे उड़ गए. सड़क पर दूर-दूर तक कार के टुकड़े पड़े हैं. टक्कर के बाद कार के एयर बैग खुल गए थे. बताया जा रहा है कि इस कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक मंत्री मनोहर लाल पंथ का बेटा नरेश पंथ था. दुर्घटना के बाद पांचों कार से भाग गए और जब गांव वालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो पिस्टल दिखाकर डराया और वहां से भाग गए.

क्या शराब पीकर चला रहे थे गाड़ी?

दुर्घटना के बाद कार में सवार लोग इसे वहीं छोड़कर भाग गए. दुर्घटना के बाद गांव वालों ने जाम भी लगा दिया. पुलिस के आश्वासन के बाद लोग वहां से हटे. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार में शराब की बोतल और डिस्पोजल पड़े थे. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि गाड़ी कौन चला रहा था, इसकी जांच की जा रही है.