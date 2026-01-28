विज्ञापन
अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत सिंह के सर्टिफिकेट को लेकर उठा था सवाल, अब सामने निकलकर आई ये बात

UP News: प्रशांत कुमार के भाई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की वजह से नौकरी पाई थी. भाई के इस डिग्री फर्जी वाले आरोपों को अयोध्या के सरकारी सूत्रों ने गलत बताया है.

अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत सिंह के सर्टिफिकेट को लेकर उठा था सवाल, अब सामने निकलकर आई ये बात
अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत कुमार सिंह पर आरोप.
  • अयोध्या के GST अधिकारी प्रशांत कुमार पर उनके भाई ने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप लगाया था
  • सरकारी जांच में प्रशांत कुमार सिंह पर लगे फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के आरोप को गलत पाया गया है-सूत्र
  • दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें मारपीट का मुकदमा भी दर्ज है-सूत्र
लखनऊ:

सीएम योगी के समर्थन में रिजाइन करने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत कुमार सिंह के सर्टिफिकेट को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रशांत कुमार सिंह के सगे बड़े भाई डॉ विश्वजीत सिंह ने उन पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के आरोप लगाए थे. अयोध्या के सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ये आरोप गलत पाए गए हैं. 

ये भी पढ़ें- राजनीति की, चुनाव में टिकट भी चाह रहे थे... कुछ ऐसा है योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले GST अधिकारी का सफर

प्रशांत कुमार के भाई के आरोप जांच में गलत-सूत्र

अयोध्या के सरकारी सूत्रों का दावा है कि डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के भाई की शिकायत पर फर्ज़ी विकलांगता सर्टिफिकेट मामले में प्रशासन ने जांच कराई और जांच में उनके भाई विश्वदीप सिंह के आरोप गलत पाए गए थे. सूत्रों के मुताबिक, विश्वदीप सिंह के प्रशांत सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भी शिकायत दर्ज कराई थी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. स्थिति ये है कि कुछ दिन पहले प्रशांत सिंह ने अपने भाई विश्वदीप सिंह पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था.

प्रशांत कुमार के भाई का क्या है आरोप?

प्रशांत कुमार के भाई ने आरोपल लगाया है कि उन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की वजह से नौकरी पाई थी. भाई के इस डिग्री फर्जी वाले आरोपों को अयोध्या के सरकारी सूत्रों ने गलत बताया है. भाई का आरोप ये भी है कि प्रशांत सिंह इस्तीफे का नाटक करके जांच और रिकवरी से भाग रहे हैं. उन्होंने आंख की ऐसी बीमारी दिखाई है जो 50 साल से कम उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है.

फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप

प्रशांत कुमार के भाई का ये भी आरोप है कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ में भी धोखा किया है. भाई के आरोप के मुताबिक, प्रशांत कुमार ने नेत्र विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें उन्होंने खुद को 40% नेत्रहीन बताया है. उनका आरोप ये भी है कि प्रशांत कुमार दो बार मेडिकल बोर्ड के आगे हाजिर नहीं हुए. उनका आरोप है कि CMO मऊ की ओर से मामले की जांच हो रही है. GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर ये सनसनीखेज आरोप उनके सगे बड़े भाई डॉ विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं. विश्वजीत सिंह ने खुद प्रशांत कुमार सिंह के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने की शिकायत की है. 
 

