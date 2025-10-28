लड़के को सपने में दिखा एक चेहरा बोला, परिवार को मार दो, डरे लड़के ने कर ली आत्महत्या

यूपी के कानपुर में एक बेहद अजीब घटना सामने आई है. यहां 11वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. जान देने से पहले इस बच्चे जो सुसाइड नोट छोड़ा है, वो पढ़कर कोई भी सहम जाएगा. जब छात्र ने आत्महत्या की तब परिवार भी घर में नहीं था. 16 साल का आरव कानपुर में अपने घर में अकेला था. आरव को अक्सर अजीब-अजीब सपने आते थे. सपनों में उसे चार चेहरे दिखते थे. वो चेहरे आरव से बातें करते थे. सपनों में दिखने वाले चेहरे कहते थे कि या तो परिवार को मार दो, या ख़ुद मर जाओ. शायद आरव की आख़िरी नींद में भी उन्हें चेहरों ने उससे कुछ यही सब कहा होगा.

सुसाइड नोट में सब लिखा जो सपनों में देखता था

छठ का पर्व था. कानपुर में रहने वाले आरव के माता-पिता बिहार के भागलपुर अर्घ्‍य देने गए थे. आरव की बड़ी बहन यूनिवर्सिटी चली गई. घर में अकेले मौजूद आरव ने एक ऐसा कदम उठाया कि हर कोई दहल गया. पहले उसने एक पेपर पर सुसाइड नोट लिखा. उस सुसाइड नोट में उसने वो सब लिखा जो सपनों में वो देखता था. उसके बार आरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

खुद को या परिवार को मार लो...

ये घटना कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के रानीघाट की है. आलोक मिश्रा नाम के व्यक्ति के 16 साल के बेटे आरव ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि उसे सपने में कुछ चेहरे दिखते थे जो उसे खुद को या परिवार को मारने के लिए कहते थे. आरव द जैन इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं का छात्र था. परिजन संजय पांडे ने बताया कि बच्चा कुछ दिमागी रूप से तकलीफ में था और उसके कुछ ऊपरी चक्कर था. उसने अपनी बीमारी के बारे में दिवाली से पहले अपनी बहन को बताया फिर बहन ने मां को बताया. संजय पांडेय दावा करते हैं कि मृतक जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिंह का दूर का रिश्तेदार भी था.

कानपुर पुलिस के एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि लगभग 16 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठे कर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कानपुर में हुई इस घटना में फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन परिजनों और सूत्रों से सुसाइड नोट में लिखी बातों के सामने आने के बाद इस आत्महत्या की घटना की खूब चर्चा है.