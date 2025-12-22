हाथरस में धू धू कर जला उठा रेडीमेड कपड़ों का शोरूम, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सासनी कोतवाली के व्यस्ततम कमला बाजार में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में दुकान के अंदर रखा लाखों रुपये का माल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. आग लगने की वजह से बाजार में हड़कंप मच गया. दूसरे दुकानदार भी अपनी दुकान को सुरक्षित बनाने के काम में लग गए. आग की सूचना पाकर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

कब और कैसे लगी कपड़े की दुकान में आग

मिली जानकारी के मुताबिक कमला बाजार स्थित 'मोहन रेडीमेड सेंटर' में अज्ञात कारणों से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. दुकान कपड़ों की होने की वजह से आग और तेजी से फैली. बाजार के बीचों-बीच आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दुकान के मालिक और फायर ब्रिगेड को दी.

कमला बाजार में आग की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. स्थानीय निवासियों और दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दुकान के मालिक के मुताबिक इस घटना से उन्हें बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग लगी कैसे. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग किस कारण से लगी और आग से कितने का नुकसान हुआ है.

