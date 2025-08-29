'सुनियोजित साजिश...' संभल हिंसा रिपोर्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान

उत्‍तर प्रदेश की संभल हिंसा रिपोर्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एनडीटीवी से कहा कि संभल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा कराई गई. वहां के स्थानीय सांसद, स्थानीय नेताओं और इंतज़ामिया कमेटी के लोगों ने हिंसा कराई. कांग्रेस और सपा के राज में तुष्टिकरण की नीति की वजह से हिंदुओं को संभल से भगाया गया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश ने कहा कि कांग्रेस सपा के राज में हिंदुओं पर उत्पीड़न होता रहा और कभी उसको रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की गई. स्थिति ऐसी पैदा कर दी गई कि 45 फ़ीसदी हिंदू समाज 15 प्रतिशत तक आ गया है. संभल में बहू बेटियों की इज़्ज़त पर ख़तरा पैदा किया गया. हिंदुओं को न सिर्फ़ भगाया गया, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को हटाया गया. उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अबतक दर्जनों बाद दंगे हुए, महीनों कर्फ्यू रखना पड़ा. उन्होंने कहा कि संभल में कानून का राज स्थापित करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है.

पीएम मोदी की मां पर इंडिया गठबंधन की रैली में की गई टिप्पणी पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर विपक्ष को लड़ना है कि पीएम मोदी से लड़ें, लेकिन पीएम की स्वर्गीय मां पर टिप्पणी बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की शालीनता की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं, उसका जवाब बिहार की जनता चुनाव में देगी.

संभल जिले में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिये गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी. नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा की जांच कर रहे एक न्यायिक आयोग ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पृष्ठों की एक रिपोर्ट सौंपी. सूत्रों के अनुसार, इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस रिपोर्ट में शहर में तेज़ी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव, हिंदुओं को निशाना बनाने की कथित साजिश और अशांति में कट्टरपंथी समूहों और बाहरी दंगाइयों की भूमिका की ओर इशारा किया गया है.