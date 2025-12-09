ये वही पाप कर रहे जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने किया...गोरखपुर में सीएम योगी

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने की बात होती है, लेकिन तोड़ने के प्रयास बहुत अधिक हैं. कोई जाति के नाम पर तोड़ता है, कोई क्षेत्र के नाम पर, तो कोई भाषा के नाम पर समाज को बांटता है. तमाम अन्य आधारों पर भी विभाजन किया जा रहा है.

ये देश को तोड़ने का अपराध

सत्ता में आने पर तोड़ने वाले तत्वों का असली चेहरा सामने आता है. जब ये तत्व सत्ता में आते हैं, तो देश के बजाय अपने परिवार के हितों के बारे में सोचते हैं. विदेशों में संपत्ति बनाते हैं, कोई होटल खरीदता है, कोई द्वीप. देश का पैसा बाहर जाता है और भारत को कमजोर करने के प्रयास होते हैं. जो लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, वे वही पाप कर रहे हैं जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने किया था. यह देश को विभाजित करने का अपराध है.

गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा

उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हम सब आखिर सिकंदर को क्यों महान कहे, हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जनरल विपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते. हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते हैं. पूर्व में इतिहास में छेड़छाड़ कर विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का काम किया गया है वो ही गुलामी की मानसिकता है, जिसे अब त्यागना होगा.

इस तरह नहीं होगा देश का कल्याण

हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा. ऐसे समाज का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा. कल्याण तब होगा जब एकता होगी. सीएम योगी ने कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं... सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि वे प्रतिवर्ष इस तिथि पर जनरल रावत और शहादत प्राप्त करने वाले अन्य जवानों की स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कडेट्स के मन में राष्ट्रीय भक्ति जगाएं. मैं जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं.