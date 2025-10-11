विज्ञापन
योगी रवि किशन को भूलते नहीं! अब बोले- ऐसा ना हो कि स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें, VIDEO

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी दें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें लेकिन घड़ी विदेशी पहनें. ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन.
  • UP के CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वदेशी मेले के उद्घाटन के दौरान रवि किशन की विदेशी घड़ी पर तंज कसा.
  • योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि स्वदेशी की बात करने के साथ-साथ उसे अपनाना भी जरूरी है, न कि केवल दिखावा करना.
  • मुख्यमंत्री ने रवि किशन को सलाह दी कि जो बोलना है वही करें, जितना करना है उतना ही बोलें.
गोरखपुर:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर सांसद रवि किशन का रिश्ता बेहद गर्मजोशी भरा है. रवि किशन से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे. जब बीजेपी ने उन्हें प्रदेश का सीएम बनाया तो गोरखपुर सीट से रवि किशन को चुनाव लड़वाया गया. चुनाव जीत कर रवि किशन संसद पहुंचे लेकिन योगी से नजदीकी हमेशा बनाए रखी. योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से रवि किशन के मजे लेते हुए दिखे हैं. अब एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक मंच से हंसते-हंसते रवि किशन के मजे लिए.

बात स्वदेशी की करें और घड़ी विदेशी पहनें...

दरअसल गोरखपुर में स्वदेशी मेले के उद्घाटन के बाद मंच से योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की विदेशी घड़ी को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि स्वदेशी बोलने से कुछ नहीं होगा. इसे अपनाना भी होगा. ऐसा नहीं हो कि स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहनें. जिस समय योगी आदित्यनाथ मंच से यह बात बोल रहे थे कि उस समय वहीं मौजूद रवि किशन देशी लिबास में विदेशी घड़ी पहने थे.

योगी बोले- जो बोलना है वहीं करो, जितना करना है उतना ही बोलो

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी दें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें लेकिन घड़ी विदेशी पहनें. ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो. योगी आदित्यनाथ के रवि किशन पर कहे इस चुटीले संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्वदेशी उत्पादों की ब्रांडिंग का बड़ा मौका

स्वदेशी मेले के उद्घाटन पर योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा- उत्तर प्रदेश के उत्पादों की ब्रांडिंग करने एवं आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी मेला एक माध्यम बन रहा है. जनपद गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ.

इस अवसर पर 'सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान' और 'उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022' योजना के अंतर्गत उद्यमियों को धनराशि का चेक व प्रमाण-पत्र भी वितरित किया गया. आप सभी से अपील है, दीपावली के अवसर पर स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी गिफ्ट दें. सीएम ने मेले के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं भी दी.

