जेवर के किसानों का भी उतना ही योगदान, नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सीएम योगी ने जमकर की तारीफ

यूपी के लोगों को आज पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशन एयरपोर्ट का बड़ा तोहफा दिया. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया. सीएम योगी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मिडिल ईस्ट संकट के बीच तेल कंपनियों को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी घटाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया. पेट्रोल-डीडल क निर्बाध आपूर्ति पर भी सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की.सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट पर कहा कि यूपी ने 2017 से पहले जलालत झेली है और बीते सालों में केंद्र सरकार ने यूपी को इससे निकालने का काम किया है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें न बढ़ने का धन्यवाद-सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज का अवसर पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है आपने देखा होगा कि कल रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में उत्सव और उत्साह का माहौल था. पूरी दुनिया में अभी अव्यवस्था, अराजकता का माहौल है और दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम हाई है। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों से जो कार्य योजना नए भारत की बनी है आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है. भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नियंत्रित हैं. उसकी आपूर्ति स्मूद बनाई गई है और कल के ऐतिहासिक फैसले में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर जीरो कर दिया है. मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं.

2017 तक उत्तर प्रदेश ने लगातार उस अपमान को झेला...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 11-12 वर्षों में आपने हर क्षेत्र में 'नए भारत' को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है.उत्तर प्रदेश के लोग अब आपके विजन को पूरा करते हुए, वैश्विक विमानन (aviation) मानचित्र पर देश को एक नई दिशा दे रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपनी अक्षमता के कारण देश और प्रदेश दोनों को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया था. 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश ने लगातार उस अपमान को झेला और ठहराव का शिकार रहा. हालांकि, पिछले 12 वर्षों में देश और पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हमारी 'डबल-इंजन सरकार' के तहत जो तेज विकास देखा है, उससे हम उन बाधाओं को तोड़ रहे हैं और दुनिया के सामने एक नई पहचान पेश कर रहे हैं."

#WATCH | Greater Noida: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "Prime Minister, over the last 11–12 years, you have taken significant steps to move 'New India' toward the goal of a 'Developed India' across every sector. The Noida International Airport is a vital part… pic.twitter.com/n9a4OOoqug — ANI (@ANI) March 28, 2026

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योगी ने की किसानों की तारीफ

सीएम योगी ने पिछली सरकारों यानी बीएसपी-एसपी पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने विकास को रोक रखा था. सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि नोएडा एयरपोर्ट बनने में जेवर के किसानों का भी उतना ही योगदान है. यही नहीं, वहां के 1 लाख लोगों को रोजगार भी देने का आश्वासन सीएम योगी ने दिया है. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने ही इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों संभव हुआ. सीएम योगी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट यूपी की उड़ान की नई पहचान बनेगा.

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