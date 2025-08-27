अफसर न सुनें तो CM योगी आदित्यनाथ से सीधे करें शिकायत, ये है फोन नंबर

उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी के साथ सबसे बड़ा राज्य है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन शिकायतों और उनके समयबद्ध निपटारे के लिए हमेशा सजग रहते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक नंबर भी जारी किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकता है. सीएम योगी लखनऊ, गोरखपुर और विभिन्न जिलों के दौरे में जन सुनवाई तो करते ही हैं, उनसे सोशल मीडिया के जरिये भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे शिकायत के लिए उनका नंबर 9454404444 जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल के जरिये कोई भी अपनी शिकायत या सुझाव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ तक भेज सकता है.

लोक भवन का फोन नंबर?

मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए लोक भवन लखनऊ में 2289017, 2289010, 2289167 और 2239234 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. इन नंबर से कॉल के लिए लखनऊ का एसटीडी कोड 0522 लगाना होगा. सीएम योगी आदित्‍यनाथ के कार्यालय से संपर्क के लिए एनेक्‍स भवन में भी 2235735, 2236119 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. एसटीडी कोड 0522 जरूर लगाएं.

गोरखपुर से भी सुनवाई

सीएम योगी आदित्‍यनाथ के आवास से 2236838 और 2239573 नंबरों पर संपर्क साधा जा सकता है. गोरखपुर में 2255453 और 2255454 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. गोरखपुर के लिए एसटीडी कोड 0551 लगाएं. सीएम योगी गोरखपुर प्रवास के दौरान जन सुनवाई भी करते हैं.

हेल्पलाइन नंबर 1076

सीएम योगी ने UP सीएम हेल्‍पलाइन नंबर 1076 भी जारी किया हुआ है. CM Yogi की Official Website yogiadityanath.in पर भी जुड़ सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क ऐप पर भी सुझाव दे सकते हैं. इस ऐप के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. कोई भी शिकायत, फीडबैक और सुझाव दे सकता है. सीएम योगी का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के 3-4 दिनों के भीतर एक्शन होना चाहिए. शिकायत का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश है.

IGRS पोर्टल पर शिकायत

जनता की शिकायतों और उनके समाधान के लिए एक पोर्टल IGRS भी है उस पर भी कोई शिकायत कर सकता है. जिलास्तर पर यहां दर्ज शिकायतों का निपटारा किया जाता है. शिकायत के निपटारे के हिसाब से जिलों के डीएम की ग्रेडिंग होती है.

डिप्टी सीएम कार्यालय नंबर

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यालय से 0522-2238217 (मुख्‍यमंत्री भवन) पर संपर्क साधा जा सकता है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से 0422-2238088, 2213272 (मुख्‍यमंत्री भवन) पर बात की जा सकती है.