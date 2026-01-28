विज्ञापन
अवैध कब्जा करने वालों को 5 साल के छोटे योगी की चेतावनी, कहा- बुलडोजर चलवा दूंगा, देखें VIDEO

गोरखपुर से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जो 5 साल के बच्चे का है. बच्चा मंच पर खड़े होकर बोल रहा है कि मैं यूपी का सीएम बोल रहा हूं. रास्त में घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा.

  • गोरखपुर में पांच साल के बच्चे अश्वनी त्रिपाठी ने भगवा कुर्ता पायजामा पहनकर सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल की
  • बच्चे ने मंच से जय श्री राम कहते हुए यूपी के सीएम की तरह बुलडोजर चलाने की बात कही थी
  • यह घटना श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह के दौरान हुई थी
गोरखपुर:

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 5 साल के एक बच्चे का वीडियो सामने आया है. भगवा कुर्ता पयजामा पहने ये बच्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहा है. पांच साल के मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भगवा कुर्ता पयजामा में मंच से बच्चे ने कहा कि 'जय श्री राम मैं यूपी का सीएम बोल रहा हूं. रास्ते में घर मत बनवाना नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा.' बच्चे की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने खूब ठहाके लगाए. उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं थे लेकिन जब सीएम योगी ने उस बच्चे से मुलाकात की तो उन्होंने भी बच्चे को खूब दुलारा और उसे चॉकलेट भी दी.

यह वीडियो गोरखपुर का है. मंगलवार को श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था. मुख्यमंत्री अभी पहुंचे भी नहीं थे कि तब तक मंच पर 5 साल का अश्वनी त्रिपाठी पहुंच गया. बच्चा महावीर पुरम कालोनी का रहने वाला है. बच्चा भगवा रंग की पोशाक में मंच पर पहुंचा और पहुंचते ही कहा 'जय श्री राम. मैं यूपी का सीएम बोल रहा हूं रास्ते में घर मत बनवाना नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा.' 

उसके बाद अश्वनी ने फिर जय श्री राम और भारत माता के जयकारे लगाए. बच्चे की मासूमियत और उसकी आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने खूब ठहाके लगाए.

लेकिन जब सीएम योगी कार्यक्रम में कुछ देर बाद पहुंचे तो उन्होंने बच्चे से मुलाकात की. बच्चे से पूछा कि ऐसा पोशाक क्यों पहने हो? तो बच्चा ने कहा मुझे आप जैसा बनना है. सीएम योगी भी खूब मुस्कराए और बच्चे को चॉकलेट दी.
 

