पंकज चौधरी बने यूपी BJP अध्यक्ष, CM योगी बोले- विरोधी के पास ताकत नहीं, उसके छल और छद्म से निपटना होगा

UP BJP News: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शंखनाद के बीच उनके नाम का ऐलान किया. इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या सहित बीजेपी के अन्य बड़े नेता मौजूद थे. पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नई गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा. नए दायित्व के कार्य हम सभी के सामने नई चुनौती के साथ हैं."

योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा- उनके छल और छद्म का जवाब देना होगा

पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी और तब के सत्ता में बैठे लोग इसके अभ्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही होती है. सीएम योगी ने यह भी कहा कि विरोधी के पास ताकत नहीं है. लेकिन विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास शौर्य और तेज होना चाहिए.

योगी आदित्यनाथ बोले- विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा किया जाएगा

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी को बधाई देते हुए योगी आदित्यानाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई. पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन और आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' और पार्टी के 'राष्ट्रहित एवं जनकल्याण' केंद्रित संकल्पों को साकार करने हेतु नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे. प्रदेश संगठन सेवा, समर्पण और सुशासन के नए मानक स्थापित करेगा.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या बोले- सपा के फर्जी PDA को बेनकाब किया जाएगा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंकज चौधरी के नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर से और मजबूत होगा. समाजवादी पार्टी के ‘फर्जी PDA' की राजनीति को बेनकाब किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि 2027 में 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा और भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतेगी. साथ ही पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने का संकल्प दोहराया.

पार्षद से सांसद तक का सफर, अब प्रदेश बीजेपी की कमान

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में संविधान सम्मत प्रक्रिया के तहत यह चुनाव संपन्न हुआ. पंकज चौधरी ने पार्षद से सांसद तक का सफर तय कर संगठन को मजबूत किया है. वित्त राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और एक-एक कार्यकर्ता की बात सुनने की परंपरा कायम रखी है.



