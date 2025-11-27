विज्ञापन
चिता सजी थी पर लाश ही 'गायब' यूपी के हापुड़ में अंतिम संस्कार में ये कैसे हुआ?

हापुड़ के गढमुक्तेश्वर ने दो ऐसे लोगों को पकड़ा है, जो प्लास्टिक के शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे. पकड़े गए लोगों के दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है.

हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.  जिले के गढमुक्तेशवर ब्रजघाट पर बेहद ही चौंकाने वाली घटना हुई.वहां चार युवक कथित शव को श्मशान घाट के पास लेकर पहुंचे. इन युवाओं ने लकड़ियां सजाकर चिता तैयार की और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की. लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को कुछ शक हुआ. उन्होंने कफन हटा कर देखा तो चिता में शव की जगह प्लास्टिक का पुतला देखकर हैरत में पड़ गए. लोगों ने उन युवकों में से दो को पकड़ लिया. लेकिन दो युवक वहां से फरार होने में कामयाब रहे. पहली नजर में यह मामला नकली अंतिम संस्कार दिखाकर बीमा की रकम हड़पने का लग रहा है. सही वजह का पता पुलिस जांच में ही चल पाएगा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या जानकारी दी है

ब्रजघाट के श्मशान घाट पर स्थानीय दुकानदार नितिन ने बताया हरियाणा नंबर की गाड़ी से चार लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे. गाड़ी से पुतला निकाल कर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. तभी यह सब देखकर पुलिस को सूचना दी. उनसे पूछताछ की तो उनमें से दो‌ लोग बहाने बनाने लगे. भीड़ का फायदा उठाकर दो लोग फरार हो गए. जबकि दो व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है.

घटना की जानकारी लगती ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है. आंशका जताई जा रही है. किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमे की राशि हड़पने के प्लान के तहत यह पुतला चिता पर रखकर जलाने की तैयारी की जा रही थी. फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है.

UP News, Hapur News, UP Crime News
