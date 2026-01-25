विज्ञापन
कानपुर में दबंगों ने पुलिस चौकी को बनाया अखाड़ा, दरोगा को भी नहीं बख्शा

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक पुलिस चौकी को दबंगों ने जंग का अखाड़ा बना दिया. बीच बचाव करने आए दरोगा के साथ दबंगों ने हाथापाई की. पुलिस ने केस दर्ज आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है.

कानपुर में पुलिस चौकी के सामने दो गुटों में झड़प.
कानपुर:

कानपुर में दबंगो के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी बीते गुरुवार को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिली. यहां के नवशीलधाम पुलिस चौकी के सामने न सिर्फ दो गुटों ने जमकर उत्पात मचाया, बल्कि पुलिस चौकी को ही जंग का मैदान बना डाला. हद तो तब हो गई जब रोकने आए दरोगा के साथ भी उपद्रवियों ने धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी.

घटना बीते गुरुवार रात करीब 8 बजे की है. नवशीलधाम चौकी के सब इंस्पेक्टर रोहित सिंह रावतपुर में शांति व्यवस्था की ड्यूटी पूरी कर अपनी चौकी पर लौटे थे. उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि चौकी के बाहर से शोरगुल और गाली-गलौज की आवाजें आने लगीं. दरोगा रोहित सिंह ने बाहर निकलकर देखा तो वहां दो पक्ष आपस में बुरी तरह भिड़े हुए थे.

चौकी के बाहर क्या हुआ?

एक तरफ प्रिंस पटेल अपने साथियों के साथ था, तो दूसरी तरफ आदित्य पटेल, सचिन पटेल उर्फ डागा, शोभित, आशुतोष तिवारी, आशीष पटेल और सावन शुक्ला समेत अन्य अज्ञात युवक थे. सड़क पर शुरू हुई यह वर्चस्व की लड़ाई देखते ही देखते पुलिस चौकी के अंदर तक आ पहुंची.

एसआई रोहित सिंह ने दोनों पक्षों को समझाने और झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया. लेकिन खून-खराबे पर उतारू युवकों ने कानून का जरा भी लिहाज नहीं किया. आरोप है कि आदित्य पटेल और उसके साथियों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए चौकी के अंदर ही तोड़फोड़ शुरू कर दी. जब दरोगा ने सख्ती दिखाई, तो ये लोग उनके साथ भी हाथापाई पर उतर आए. चूंकि दरोगा उस वक्त अकेले थे, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए खुद का बचाव किया और तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी.

पुलिस आई तो भाग खड़े हुए उपद्रवी

वायरलेस पर सूचना प्रसारित होते ही भारी पुलिस फोर्स मौके के लिए रवाना हुई. पुलिस की गाड़ियां और आला अधिकारियों को आता देख उपद्रवी मौके से फरार हो गए. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया.

केस दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू

घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है. शनिवार को पुलिस ने एसआई रोहित सिंह की तहरीर पर 7 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मी पर हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. आदित्य पटेल और प्रिंस पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि सचिन पटेल उर्फ डागा, शोभित, आशुतोष तिवारी, आशीष पटेल, सावन शुक्ला और अन्य अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

