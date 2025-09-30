विज्ञापन
विशेष लिंक

मंदिर की जमीन पर मुस्लिम बच्चों के खेलने पर भिड़े दो पक्ष, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सोमवार रात मंदिर की जमीन पर खेलकूद को लेकर दो समुदाय के लोग आमने-सामने हो गए. धीरे-धीरे इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया.

Read Time: 2 mins
Share
मंदिर की जमीन पर मुस्लिम बच्चों के खेलने पर भिड़े दो पक्ष, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल
श्रावस्ती:

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सोमवार रात दो समुदाय के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले. यह विवाद मंदिर की जमीन पर मुस्लिम बच्चों के खेलने को लेकर हुआ. इस विवाद में पांच से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है. उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है. यह घटना नवीन मॉडर्न थानाक्षेत्र के राजगढ़ गुलरिया गांव की है. घटना की खबर पाकर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया. हालात को देखते हुए गांव में तनाव के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

किसने लहराया भगवा ध्वज

मंदिर की जमीन पर खेलने को लेकर शुरू हुए विवाद ने बाद में मारपीट का रूप ले लिया. इस विवाद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हिंदू पक्ष के लोगों पर मिर्ची का पाउडर फेंका. वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवा ध्वज लहराया.

इस विवाद में दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. इसकी खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम से हालात नहीं संभले. इसकी सूचना उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) और बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा. इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ.  

गांव में पसरा तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया. वहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद से गांव में तनाव पसरा हुआ है. इसे देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया है. राजगढ़ गुलरिया के मुस्लिम बहुल होने की वजह से तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. 

ये भी पढ़ें: इंस्टीट्यूट की महिला कर्मचारियों के साथ भी थे बाबा चैतन्यानंद के गलत रिश्ते, फोटो से खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, UP Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com