अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार तौकीर रजा होगा.. बरेली हिंसा के आरोपी की बहू क्यों मांग रही है सुरक्षा?

तौक़ीर रज़ा की बहू निदा का कहना है कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत खानदान में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही विवाद हो गया था. इससे जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. लेकिन इस बीच उन्हें धमकियां दी जा रही हैं.

  • बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा की बहू निदा खान ने सुरक्षा की मांग की है
  • निदा खान ने दावा किया कि उन्हें तौकीर रज़ा के खानदान से धमकियां मिल रही हैं और जान पर खतरा है
  • निदा खान का घरेलू विवाद ससुराल के खिलाफ अदालत में विचाराधीन है और इस मामले में हमला भी हुआ था
बरेली:

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार चर्चाओं में आने की वजह से कुछ और नहीं बल्कि उनकी बहू हैं. तौकीर रजा की बहू निदा खान ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है. इसके लिए उन्होंने प्रशासन से एक खास अपील भी की है. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तौक़ीर रज़ा की बहू निदा ख़ान ने दावा किया है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके ज़िम्मेदारी तौक़ीर और उनके खानदान की होगी. निदा ख़ान का दावा है कि उन्हें कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं. 

आपको बता दें कि निदा खान का घरेलू विवाद को लेकर एक मुक़दमा अपने ससुराल के ख़िलाफ़ चल रहा है. निदा ख़ान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर अपनी जान पर ख़तरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है. निदा ख़ान की तरफ़ से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि उन्हें लगातार तौकीर से जुड़े हुए लोग 26 सितंबर की घटना के बाद धमकियां दे रहे हैं. इन्हें विदेशी नंबर से फोन कर और सोशल मीडिया के ज़रिए धमकी भेजी जा रही है. निदा का दावा है कि घर से बाहर जाने पर कुछ लोग इनका पीछा भी करते हैं.

तौक़ीर रज़ा की बहू निदा का कहना है कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत खानदान में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही विवाद हो गया था. इससे जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. निदा कहती हैं कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ. उन पर हमला भी किया गया. 26 सितंबर को जो हिंसा हुई, उसको लेकर निदा कहती हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, इसलिए वो चुप रहीं और कुछ भी बोलने से हिचक रही थीं. हालांकि जब तौक़ीर के फॉलोअर्स नहीं हिचकते हैं, ना ही डरते हैं, इसलिए अब सामने आना पड़ा. 

तौकीर के आव्हान पर 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई थी. इस मामले में मौलाना तौकीर समेत 100 से अधिक लोग जेल में बंद हैं. इसी बीच कई दिनों बाद मौलाना तौकीर के खानदान की बहू निदा खान की तरफ़ से जारी वीडियो से तौकीर रज़ा की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. 

