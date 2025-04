रामलला का 'सूर्य तिलक'! रामनवमी पर अयोध्या से आईं अद्भुत तस्वीरें देखिए

रामचरितमानस की चौपाई है- ‘मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ, रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ‘. चौपाई में तुलसीदास लिखते हैं कि रामलला का जब जन्म हुआ, तब सूर्यदेव अयोध्या पहुंचे. इतना मोहित हुए कि एक महीने अयोध्या में रह गए. इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई. बाल राम के माथे पर तिलक करने के लिए रामनवमी पर खुद सूर्यदेव अयोध्या धाम में पधारे. रामनवमी का यह वह दृश्य था, जिसने हर किसी को अभिभूत कर दिया. रामनवमी के अभिजीत मुहूर्त पर श्री रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक लगा. करीब 4 मिनट तक यह दुर्लभ संयोग रहा. देखिए अयोध्या धाम से आईं रामनवमी की अद्भुत तस्वीरें...

Watch: Ram Lalla is adorned with the 'Surya Tilak' on his forehead in Ayodhya on the occasion of Ram Navami



(Video Source: DD) pic.twitter.com/ISQo9BUtaJ