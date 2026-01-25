विज्ञापन

सनी लियोनी के शो में हंगामा, चेहरे पर फेंकी चाय...एक दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, आपस में भिड़ी 2 लड़कियां

स्प्लिट्स विला सीजन 16 में एक ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि जब बात होस्ट तक पहुंची और कंटेस्टेंट को अपनी हरकत का जरा भी अफसोस नहीं था तो उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ गई.

Read Time: 3 mins
Share
सनी लियोनी के शो में हंगामा, चेहरे पर फेंकी चाय...एक दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटा, आपस में भिड़ी 2 लड़कियां
स्प्लिट्सविला 16 में दिखी कैटफाइट
Social Media
नई दिल्ली:

यूथ के बीच पॉपुलर शो स्प्लिट्स विला के 16वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. अलग अलग कंटेस्टेंट इस शो में अपने पार्टनर तलाशने आए लेकिन प्यार मोहब्बत की थीम वाले इस शो में हंगामे का डोज भी कम नहीं है. हाल के एपिसोड में दो लड़कियों के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिली दोनों के बीच की हाथापाई इस लेवल की थी कि वहां मौजूद कंटेस्टेंट देखते ही रह गए. किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये झगड़ा इस तरह की हरकत तक पहुंच सकता है. बात जब बाद में होस्ट के बीच आई तो करण कुंद्रा के साथ साथ सनी लियोनी ने भी कड़ी फटकार लगाई. 

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि दो कंटेस्टेंट सुजैन और सौंदर्या पहले बात कर रही होती हैं. अचानक सुजैन, सौंदर्या के चेहरे पर गर्म चाय फेंकती हैं. सुजैन की इस हरकत पर सौंदर्या आपा खो बैठती हैं और मारने के लिए पीछे दौड़ती हैं. हाथापाई में सुजैन भी पीछे नहीं हटतीं और दोनों आपसे में एक दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटते दिखती हैं. दोनों एक दूसरे के बाल खींचते भी दिखीं. सौंदर्या और सुजैन का झगड़ा जब रुका नहीं दूसरे कंटेस्टेंट ने उन्हें पकड़ कर अलग किया और हंगामा शांत कराने की कोशिश की. 

सनी लियोनी को आया गुस्सा

शो के एक प्रोमो में आप देखेंगे कि जब करण सुजैन को उनकी गलती के लिए टोकते दिखते हैं तो वह स्माइल करती हैं. इस पर सनी लियोनी बुरी तरह भड़क जाती हैं. सनी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि यह कोई मजाक नहीं है. जो तुमने किया वह शर्मनाक है. इसलिए हंसना बंद करो. 

सुजैन की क्लास लगाते हुए करण कुंद्र ने कहा, अगर चाय तेज गर्म होती तो सौंदर्या का चेहरा और फ्यूचर सब खतरे में आ जाता. मैं लड़कों के साथ कुछ गलत नहीं होने देता तो लड़कियों के साथ कैसे होने दूं. करण और सनी की डांट सुन सुजैन को अहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है और फिर उन्होंने माफी मांगी.

स्प्लिट्सविला सीजन 16 क्यों है खास?

सीजन-16 में स्प्लिट्स विला को दो विला में बांटा गया है. एक है पैसा विला, जहां पैसे की पावर चलती है और दूसरा है प्यार विला जिसमें प्यार और कनेक्शन ही आपको गेम में आगे लेकर जाएंगे. प्यार विला के होस्ट करण कुंद्रा और सनी लियोनी हैं और पैसा विला की जिम्मेदारी उर्फी जावेद और निया शर्मा संभालती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Splitsvilla X6, Splitsvilla X6 Catfight, Suzanne Throws Tea On Soundharya Face, Physical Fight In Splitsvilla, Sunny Leone Cat Fight, Sunny Leone Angry, Sunny Leone Age, Sunny Leone Videos, Sunny Leone News, Sunny Leone Kids, Sunny Leone Husband, Sunny Leone
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com