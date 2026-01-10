विज्ञापन

कौन हैं 'स्प्लिट्सविला 16' की अफगानी ब्यूटी सदफ शंकर? भोले बाबा की हैं पक्की भक्त, रखती हैं शिवरात्रि का व्रत

‘स्प्लिट्सविला 16’ में कई कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. यह कंटेस्टेंट न गुल्लू हैं और न ही योगेश, बल्कि अफगानिस्तान में जन्मी सदफ शंकर हैं, जो इस सीजन की सबसे चर्चित चेहरे बन चुकी हैं.

कौन हैं स्प्लिट्सविला की सदफ शंकर

9 जनवरी 2026 से शुरू हुए MTV के पॉपुलर रियलिटी शो ‘स्प्लिट्सविला 16' में कई कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. यह कंटेस्टेंट न गुल्लू हैं और न ही योगेश, बल्कि अफगानिस्तान में जन्मी सदफ शंकर हैं, जो इस सीजन की सबसे चर्चित चेहरे बन चुकी हैं. सदफ शंकर फारसी मूल की मॉडल हैं. उनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन बीते करीब 10 सालों से वह भारत में रह रही हैं. फिलहाल वह मुंबई में रहती हैं और खुद को पूरी तरह देसी रंग में ढाल चुकी हैं. सदफ खुद को “दिल से देसी, अंदाज से फिल्मी और जन्म से थोड़ी ड्रामा क्वीन” बताती हैं.

सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग

सदफ शंकर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट @sadhaafshankar है, जहां उनके 1.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनकी इंस्टा बायो काफी चर्चा में रहती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "मैं फेमस हूं, बस दुनिया को अभी पता नहीं चला". यह लाइन उनके कॉन्फिडेंस और सोच को साफ दिखाती है. सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सदफ ने हाल ही में प्रोफेशनल मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा है.

शो में एंट्री के साथ ही बना अलग पहचान

‘स्प्लिट्सविला 16' में सदफ का इंट्रोडक्शन उन्हें बेबाक, बोल्ड और नजरअंदाज न किए जा सकने वाले कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाता है. उनके लुक्स और एटीट्यूड ने पहले ही एपिसोड में दर्शकों का ध्यान खींच लिया. शो में कहा गया कि वह सिर्फ एक नजर से सामने वाले को इम्प्रेस ही नहीं, बल्कि इंटिमिडेट भी कर सकती हैं.

करण कुंद्रा के सवाल पर वायरल हुआ जवाब

शो के दौरान होस्ट करण कुंद्रा ने सदफ से एक ऐसा सवाल पूछा, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. करण ने पूछा कि मुस्लिम और अफगानिस्तान से होने के बावजूद वह अपने नाम के साथ ‘शंकर' सरनेम क्यों इस्तेमाल करती हैं. इस पर सदफ ने बेहद साफ और बेझिझक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव की भक्त हैं और अपनी आस्था के चलते उन्होंने ‘शंकर' नाम अपनाया है. यह किसी परंपरा या दबाव का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका निजी विश्वास है.

शिव भक्ति को लेकर पहले भी कर चुकी हैं पोस्ट

सदफ शंकर अपने इंस्टाग्राम पर कई बार शिव भक्ति से जुड़े पोस्ट शेयर कर चुकी हैं. उन्होंने उपवास रखने और आध्यात्मिक जुड़ाव की बातें भी खुलकर लिखी हैं. उनका कहना है कि वह यह सब प्यार और अंदरूनी भावना से करती हैं, न कि किसी मजबूरी में. उनके इसी खुलेपन और सच्चाई ने उन्हें दर्शकों के और करीब ला दिया है.

कहां और कब देखें शो

‘स्प्लिट्सविला 16' के नए एपिसोड हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आते हैं. दर्शक इसे MTV इंडिया पर देख सकते हैं, वहीं यह शो जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है. अपने आत्मविश्वास, आध्यात्मिक सोच और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के साथ सदफ शंकर इस सीजन की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट बनकर उभर रही हैं. ऐसा लग रहा है कि उनकी यह जर्नी अभी सिर्फ शुरुआत है.

