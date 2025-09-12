विज्ञापन
मथुरा, हाथरस और आगरा के लिए समाजवादी पार्टी बनाएगी लोकल मेनिफेस्ट, अखिलेश यादव का ऐलान

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''समाजवादी बनाएंगे स्थान विशेष के लिए 'लोकल मेनिफेस्टो', मथुरा-वृंदावन लोकल मेनिफेस्टो, हाथरस लोकल मेनिफेस्टो, आगरा लोकल मेनिफेस्टो.

(फाइल फोटो)
  • अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावों के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में लोकल मेनिफेस्टो बनाने की योजना बनाई
  • मथुरा-वृंदावन, हाथरस और आगरा में स्थानीय मुद्दों को लेकर विशेष लोकल मेनिफेस्टो जारी करने की घोषणा की गई है
  • सपा ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बाधित कर स्थानीय जनता की समस्याओं की उपेक्षा हो रही है
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने संकेत देते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 'लोकल मेनिफेस्टो' बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने मथुरा-वृंदावन, हाथरस और आगरा में ‘लोकल मेनिफेस्टो' बनाने की घोषणा की.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''समाजवादी बनाएंगे स्थान विशेष के लिए 'लोकल मेनिफेस्टो', मथुरा-वृंदावन लोकल मेनिफेस्टो, हाथरस लोकल मेनिफेस्टो, आगरा लोकल मेनिफेस्टो. समाजवादी पार्टी द्वारा स्थान विशेष के ‘लोकल मेनिफेस्टो' की घोषणा के पीछे का तर्क. इन स्थानों पर वर्चस्ववादियों द्वारा पैदा की गईं उत्पीड़नकारी सामाजिक भेदभाव की निंदनीय परिस्थितियां है.''

उन्होंने लिखा, ''इन स्थानों पर जानबूझकर बंद की जा रहीं आर्थिक गतिविधियां और यहां लगातार घटते आय-रोजगार के साधन. इन स्थानों पर भाजपा के महा-भ्रष्टाचार से जन्मे नकारात्मक राजनीतिक हालात. इन स्थानों पर सत्तापोषित भूमाफियों व बाहरी ठेका-माफियाओं का मकड़जाल. इन स्थानों पर स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था की बदहाली. इन स्थानों पर स्थानीय किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, दुकानदारों, कारोबारियों को नजरअंदाज करने की भाजपाई साजिशें. ⁠इन स्थानों की लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक सुधारों की मांग की अनदेखी.''

उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि ⁠इन स्थानों की पूरी तरह से उपेक्षित स्थानीय अपेक्षाएं व बुनियादी जरूरतों की दुर्दशा. 'लोकल मेनिफेस्टो' एक सार्थक पहल है, जो पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल बनेगी. जब, जहां जैसी आवश्यकता होगी, इसी तरह के ‘लोकल मेनिफेस्टो' बनाकर, स्थानीय महत्व के मुद्दों व सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, जलभराव, ट्रैफिक जाम, पक्की गलियों व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा.

सपा मुखिया ने कहा कि जनता आज भी समाजवादियों के कामों को याद करती है और उन पर पूरी तरह से विश्वास भी करती है, इसीलिए ऐसे विशिष्ट प्रयासों से जनता फिर से समाजवादियों की सौहार्दपूर्ण, विकासोन्मुखी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश को अमन-चैन और खुशहाली के रास्ते पर वापस लाएगी। ये है पीडीए की महापुकार. हम बनाएंगे अपनी सरकार.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
