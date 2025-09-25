विज्ञापन
UP News: नशा मुक्ति केंद्र में कम खाना मिला तो युवक ने निगल लीं 29 चम्मचें और 19 टूथब्रश, डॉक्टर भी रह गए हैरान

यह मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि नशे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की गंभीरता को भी दिखाता है.

UP News: नशा मुक्ति केंद्र में कम खाना मिला तो युवक ने निगल लीं 29 चम्मचें और 19 टूथब्रश, डॉक्टर भी रह गए हैरान
हापुड़ में चौंकाने वाला मामला: पेट में दर्द होने पर अस्पताल पहुंचा युवक, ऑपरेशन में निकली 29 चम्मच और 19 टूथब्रश

Rajasthan News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए. युवक के पेट से एक-दो नहीं, बल्कि 29 स्टील की चम्मचें और 19 टूथब्रश निकाले गए. यह सुनकर डॉक्टर भी दंग रह गए.

नशामुक्ति केंद्र में कम खाना मिलने से आया गुस्सा

यह चौंकाने वाला मामला हापुड़ के देव नंदिनी अस्पताल का है. बुलंदशहर का रहने वाला 35 साल का सचिन नशे का आदी था, जिससे उसके परिजन परेशान थे. परिजनों ने उसे नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन सचिन को यह बात पसंद नहीं आई. गुस्साए सचिन ने नशामुक्ति केंद्र में रहते हुए स्टील की चम्मचें और टूथब्रश खाना शुरू कर दिया. सचिन ने बताया कि उसे नशामुक्ति केंद्र में खाना भी कम मिलता था, जिससे भी वह परेशान था.

बर्दाश्त के बाहर हो गया पेट का दर्द

धीरे-धीरे, सचिन के पेट में तेज दर्द होने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती गई. जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने डॉक्टरों को दिखाया. जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में बड़ी मात्रा में धातु जैसी चीजें देखीं, जिससे वे हैरान रह गए.

50 से ज्यादा वस्तुएं निकाली गईं

देव नंदिनी अस्पताल के डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि जब मरीज को लाया गया तो उसके परिजनों ने बताया कि वह नशामुक्ति केंद्र में चम्मच और टूथब्रश खाया करता था. जांच के बाद तत्काल ऑपरेशन का फैसला लिया गया. डॉक्टरों की एक टीम ने सफल ऑपरेशन करके सचिन के पेट से 29 स्टील की चम्मचें और 19 टूथब्रश बाहर निकाले. डॉ. श्याम कुमार ने यह भी बताया कि इस तरह की समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जाती है, जिन्हें मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याएं होती हैं. 

मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती

यह घटना मेडिकल साइंस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. इतनी बड़ी संख्या में धातु की वस्तुएं और प्लास्टिक निगलने के बाद भी मरीज का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर ऑपरेशन हो जाने से युवक की जान बच गई. फिलहाल, सचिन की हालत स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है.

