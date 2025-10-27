सफाईकर्मी ने बहाने से बुलाकर लगा ली बाथरूम की कुंडी, यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला से रेप

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ शौचालय में एक सफाईकर्मी पर महिला तीमारदार के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है.

शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पीड़िता अपने बीमार जेठ की देखभाल के लिए अस्पताल में ठहरी थी. आरोप है कि डॉक्टर को बुलाने के बहाने आरोपी जयशंकर, जो अस्पताल में सफाईकर्मी के पद पर काम करता है, महिला को शौचालय में ले गया और दरवाज़ा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर सीधे अस्पताल चौकी पहुंची और पुलिस से मदद मांगी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी अस्पताल में कांट्रैक्ट बेस पर एक प्राइवेट कंपनी से हायर किया गया था.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया आरोपी “सन फैसिलिटी” नामक फर्म के ज़रिए अस्पताल में तैनात था. इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सेवा प्रदाता कंपनी को भी नोटिस जारी किया है.

पुलिस ने इस मामले में मुक़दमा दर्ज कर आरोपी अस्पतालकर्मी को गिरफ़्तार कर किया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अस्पताल प्रशासन से भी जवाब-तलब किया जा रहा है.