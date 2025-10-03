संभल में एक दिन बाद फिर क्यों चला मस्जिद पर हथोड़ा, जानिए अपडेट

उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुवार को भी प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया था. प्रशासन ने स्थानीय लोगों को यहां बनी एक अवैध मस्जिद को ढहाने के लिए लोगों को चार दिन का समय दिया है. प्रशासन की तरफ से ये साफ किया गया है कि अगर इन चार दिनों में इस मस्जिद को खुद से नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन इसे गिराएगी. वहीं, आज संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस को आशंका था कि कुछ लोग प्रशासन के एक्शन के खिलाफ आज के दिन हंगामा भी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं.

प्रशासन से मिले इस डेडलाइन का ध्यान रखते हुए शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया. दो से तीन लोग खुद हथोड़ा हाथ में लेकर इस मस्जिद की दीवार को गिराते नजर आए. आपको बता दें कि प्रशासन के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है. लिहाजा इसे गिराना जरूरी है. ये मस्जिद असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजर गांव में स्थित है.

आपको बता दें कि गुरुवार को संभल जिले में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद और मैरिज हॉल को गिराने के लिए गुरुवार को बुलडोजर पहुंचा था. कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के बीच मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया था. प्रशासन इस अवैध मस्जिद को भी गिराने की तैयारी में थी मस्जित में रहने इमाम ने उनसे कुछ दिन का समय देने की बात कही. प्रशासन ने उन्हें अगले चार दिनों में इस मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि आरोप है कि मस्जिद अवैध तरीके से तालाब के ऊपर बनाई गई है. 10 साल पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था.

राजस्व विभाग की टीम ने एक महीने पहले मस्जिद का दौरा किया था. इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस दिया था. पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ वहां पहुंचा भी था.

मस्जिद गिराने की कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी. जनपद के कई थानों की फोर्स और पैरामिलिट्री के जवान मौके पर तैनात थी. गांव में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर ने पुलिस फ्लैग मार्च भी किया था. फिलहाल एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे. पुलिस लगातार अनाउंस कर रही थी कि लोग अपने घरों में रहे और बाहर न निकले.