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'सरकारी जमीन पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरेगी'; सहारनपुर मामले में संगीत सोम का तंज- ‘अखिलेश का हाथ माफिया के साथ’

भाजपा नेता संगीत सोम ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर बनी अवैध इमारत को गिराया गया है. उन्होंने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला.

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सरकारी जमीन पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरेगी, अखिलेश पर बरसे संगीत सोम
NDTV
लखनऊ:

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है. भाजपा नेता संगीत सोम ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे को हटाना पूरी तरह से कानूनन कार्रवाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा इस मामले को हिंदू-मुस्लिम रंग देकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगों, पीडीए राजनीति, विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस-सपा संबंधों को लेकर भी कई तीखे बयान दिए.

अवैध निर्माण हटाने को बताया सही कार्रवाई

भाजपा नेता संगीत सोम ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हुए ध्वस्तीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि यह किसी धार्मिक स्थल को गिराने की कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई है. उन्होंने कहा, 'मस्जिद गिराई गई है कह रहे हैं, वहां मस्जिद नहीं थी तो गिराई कैसे गई? सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग पर कब्जा था. अब बिल्डिंग को गिराया गया है. सरकारी जमीन पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरेगी ही.'

सपा पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप

संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हिंदू-मुस्लिम विभाजन की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अखिलेश यादव ने हिंदू-मुस्लिम में बांटने का तुष्टिकरण की राजनीति का तरीका निकाला है. कांग्रेस और सपा को यही सूट करता है. मैं हमेशा कहता हूं, अखिलेश का हाथ माफिया के साथ, भू-माफिया के साथ और गुंडों के साथ है.'

मुजफ्फरनगर दंगों का भी किया जिक्र

भाजपा नेता ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी अखिलेश यादव पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'सनातनी ना भूले हैं, ना भूलेंगे. कल के दिन मुजफ्फरनगर में सनातनियों को कटवाया था. निर्दोषों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी. जिस दिन दंगा हुआ, उस दिन अखिलेश सैफई में हीरोइन का नाच देख रहे थे.' संगीत सोम ने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग दंगों को नहीं भूले हैं और सपा को इसका जवाब मिलेगा.

विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना

विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन पर भी उन्होंने तंज कसा. उन्होंने कहा, 'विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई है. सपा कहती है 30-40 सीट देंगे, कांग्रेस कहती है हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और 200 से ज्यादा सीटें लेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर गठबंधन होगा भी तो मजबूरी का गठबंधन होगा. कांग्रेस को सवा 200 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी है.'

पीडीए पर भी हमला

संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'PDA से मतलब पी से पापी, डी से डकैत और ए से अपराधी. यह पापियों, डकैतों और अपराधियों का गठबंधन है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुलेगा.' उन्होंने दावा किया कि दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए और अब जनता सपा की राजनीति को समझ चुकी है.

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