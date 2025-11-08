विज्ञापन
विशेष लिंक

अयोध्या में लगेगी रावण की प्रतिमा, रामायण पार्क में होगा राम-रावण युद्ध का दृश्य

अयोध्या में राणायण की थीम पर बनने जा रहे पार्क में भगवान श्रीराम, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी. पार्क में एक भव्य राम दरबार भी तैयार किया जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
अयोध्या में लगेगी रावण की प्रतिमा, रामायण पार्क में होगा राम-रावण युद्ध का दृश्य
  • योगी सरकार अयोध्या में गुप्तार घाट के पास रामायण थीम पर आधारित भव्य रामायण पार्क का निर्माण करा रही है
  • पार्क में 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा राम-रावण युद्ध की मुद्रा में लगाई जाएगी, जो प्रमुख आकर्षण होगी
  • भगवान श्रीराम, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सहित अन्य रामायण पात्रों की मूर्तियां भी पार्क में स्थापित की जाएंगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अयोध्या:

अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में योगी सरकार एक भव्य रामायण पार्क का निर्माण करा रही है. यह पार्क पूरी तरह रामायण की थीम पर आधारित होगा. इसकी खासियत ये होगा कि इसमें रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी. रामायण पार्क का निर्माण गुप्तार घाट के पास किया जा रहा है, जो राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. गुप्तार घाट वही स्थान है जहां भगवान श्रीराम ने जल समाधि ली थी, इसलिए यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा होगी आकर्षण का केंद्र

पार्क में 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा लगाई जाएगी, जो राम-रावण युद्ध की मुद्रा में होगी. यह प्रतिमा दर्शकों को रामायण के युद्ध प्रसंग की जीवंत झलक देगी. इसके साथ ही भगवान श्रीराम, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी. पार्क में एक भव्य राम दरबार भी तैयार किया जा रहा है, जो इस थीम पार्क का मुख्य आकर्षण होगा. मूर्तियों के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक दोनों को एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा.

लखनऊ की कंपनी कर रही निर्माण कार्य

इस विशाल परियोजना का निर्माण कार्य लखनऊ की आर्ट्स विंग्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है. यह पार्क अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को एक नई पहचान देगा और रामायण की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक प्रस्तुति के साथ जन-जन तक पहुंचाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ayodhya Ramayana Park, Ravana Statues In Ayodhya, Ayodhya News
Get App for Better Experience
Install Now