Bihar News: रीगा चीनी मिल खुलते ही उमड़ा किसानों का सैलाब, 5 KM लंबी लाइनें, दो-दो दिन से गन्ना तौल का इंतजार

Riga Sugar Mill Bihar: लंबे अरसे के बाद बिहार के सीतामढ़ी में बंद पड़ा चीनी मिल चालू हो गया है. रीगा चीनी मिल चालू होने के बाद से इलाके के गन्ना किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मिल में गन्ना तौल को लेकर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, हालात यह है कि चीनी मिल परिसर से लेकर रीगा के मुख्य सड़कों पर तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई है.

सीतामढ़ी के दूर दराज के गांव के अलावा अन्य जिलों से भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ना लादकर चीनी मिल में गन्ना तौल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई किसानों का कहना है, कि वह पिछले दो दिनों से लाइन में हैं पूरी रात वह सड़क पर ही ट्रैक्टर पर सोकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. बावजूद उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं है.

हालांकि, स्थानीय प्रशासन के रवैये से गन्ना किसान थोड़ा परेशान हैं फिर भी किसानों के चेहरे खिले हैं. चीनी मिल चालू होने से अब सीतामढ़ी और शिवहर के किसानों को भटकना नहीं पड़ रहा है. उन्हें अब अपने शहर में ही चीनी मिल में गन्ना तौल के साथ-साथ गन्ना का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा. इससे पूर्व चीनी मिल बंद हो जाने के कारण सीतामढ़ी और आसपास के किसानों को गोपालगंज गन्ना तौल के लिए जाना पड़ता था.

लेकिन, लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार ने रीगा चीनी मिल को चालू करने का आश्वासन दिया था. लंबे अरसों के बाद रीगा चीनी मिल चालू होना किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत भी अब हो गई है. जिससे किसानों का जनसैलाब चीनी मिल की तरफ उमड़ पड़ा है. सभी गन्ना तौल के लिए ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से गन्ना चीनी मिल में ले जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, मिल प्रबंधन की ओर से तौल प्रक्रिया में तेजी लाने और किसानों को परेशानी से बचने के लिए आवश्यक कार्य भी किया जा रहा है.

इनपुट: रंजीत कुमार

