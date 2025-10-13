विज्ञापन
घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड नंबर 2 में भर्ती कराया गया था. इसके बाद वह अलसुबह 4 बजे टॉयलेट जाने के बहाने बाहर निकला और फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाश की अभिरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सोते रह गए और बदमाश आसानी से अस्पताल से निकल गया.

अस्पताल में पुलिस सोती रह गई और रफूचक्कर हो गया रेप का आरोपी
  • पुलिस और मिशन शक्ति टीम की कार्रवाई में बदमाश संतोष मुठभेड़ में घायल होकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था
  • घायल बदमाश को सर्जिकल वार्ड नंबर दो में रखा गया था जहां से वह अलसुबह टॉयलेट जाने के बहाने बाहर निकला था
  • संतोष ने पुलिस को फिल्मी अंदाज में चकमा देकर अस्पताल से फरार होने में सफलता प्राप्त की थी
फिरोजाबाद:

पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश कस्टडी से फरार हो गया है. बदमाश संतोष फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया. 12 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे थाना रसूलपुर क्षेत्र में पुलिस और मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाश संतोष मुठभेड़ में घायल हो गया था. 

घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड नंबर 2 में भर्ती कराया गया था. इसके बाद वह अलसुबह 4 बजे टॉयलेट जाने के बहाने बाहर निकला और फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाश की अभिरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सोते रह गए और बदमाश आसानी से अस्पताल से निकल गया. फरारी की खबर मिलते ही थाना रसूलपुर पुलिस और स्वाट टीम हरकत में आ गई और शहर में जगह-जगह दबिशें दी जा रही हैं. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच कर रही है कि बदमाश की फरारी में किसी की मिलिभगत तो नहीं थी. 

फिरोजाबाद जिला अस्पताल से बदमाश का यूं फरार होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. देखना होगा कि कब तक पुलिस इस फरार बदमाश को दोबारा पकड़ पाती है.

