लखनऊ यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी, उनके बारे में जानें सबकुछ

प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति रहते हुए कई अहम सुधार किए हैं. जिसके बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई-लिखाई में सुधार हुआ है. उनके इस नेतृत्व का फायदा अब लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी मिलेगा.

लखनऊ यूनिवर्सिटी को मिला नया कुलपति.
  • प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है.
  • जय प्रकाश सैनी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति हैं.
  • राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति किया है.
लखनऊ:

लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है. ये जिम्मेदारी अब प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी संभालेंगे. फिलहाल वह मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति हैं. उनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर तीन साल के लिए की गई है. राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने जय प्रकाश सैनी को लखनऊ यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी को मिला नया कुलपति

यूनिवर्सिटी के विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की दिशा में ये कदम बहुत ही अहम माना जा रहा है. जय प्रकाश सैनी को लखनऊ यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाए जाने के संबंध में आदेश अधिकारियों को भेज दिया गया है. दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रमुखों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आदेश की प्रतिलिपि भेज दी गई है.

फिलहाल एमएमएमयूटी के कुलपति हैं जेपी सैनी

प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति रहते हुए कई अहम सुधार किए हैं. जिसके बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई-लिखाई में सुधार हुआ है. उनके इस नेतृत्व का फायदा अब लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी मिलेगा. यहां भी वह सुधार और नई पहल कर पाएंगे. उनका यह नेतृत्व यूनिवर्सिटी को नई दिखा देने वाला साबित हो सकता है.

MMMUT में बचा है 9 महीने का कार्यकाल

जय प्रकाश सैनी को सितंबर 2023 में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया था. उनका अभी करीब 9 महीने का कार्यकाल बाकी बचा है. इस बीच उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त कर दिया गया है. फिलहाल मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के लिए नए वीसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि यह कार्यभार फिलहाल प्रो. सैनी ही संभालेंगे.

लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. आलोक राय को जुलाई 2025 में IIM कोलकाता का डायरेक्टर बनाया गया था, तब से ही लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी.

