मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ... इस्तीफा देते ही जब पत्नी से बात करते हुए फफक-फफक कर रो पड़े प्रशांत कुमार सिंह

अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने इस्तीफा देते समय कहा कि उनका ये इस्तीफा पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में है. मैं उनका अपमान नहीं सह सकता. प्रशात कुमार सिंह के इस्तीफे के बाद उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो फोन पर बात करते समय फफक-फफककर रोते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार सिंह ने फोन पर अपनी पत्नी से बात की है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रशांत कुमार सिंह फोन लगाते समय बेहद भावुक दिख रहे हैं. उनकी पत्नी ने जैसे ही उनका फोन उठाया तो उन्होंने बताया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है. मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ... मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ. ये कहते ही वो रो पड़े. फिर वो कहते हैं कि जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करते हैं. मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ. फोन काटने के बाद प्रशांत सिंह कहते हैं कि सॉरी, मैं पत्नी से बात कर रहा था. मेरी दो बेटियां हैं, मैं दो रात से सोया नहीं था. और बहुत पीड़ा में था मैं.

कौन हैं प्रशांत कुमार सिंह?

प्रशांत कुमार सिंह का जन्म 28 अक्टूबर 1978 में यूपी के मऊ में हुआ था. उन्होंने जीवन राम इंटर कॉलेज में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की. उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से पूरी की है. उन्होंने सेवा में ज्वॉइनिंग 2013 में की थी. उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में थी. आपको बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह की अयोध्या में पोस्टिंग 2023 में की गई थी.

प्रशांत कुमार सिंह 2023 से अयोध्या संभाग में राज्यकर विभाग के संभागीय उप आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के पद पर कार्यरत थे. वे एक कर्मठ अधिकारी माने जाते रहे हैं. उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वे अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा का कार्य करेंगे. प्रशांत कुमार सिंह ने साफ किया कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था. यह उनका अपना स्वाभिमान और विचारों के आधार पर लिया गया फैसला है.

