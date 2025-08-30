विज्ञापन
नोएडा में ताबड़तोड़ एनकाउंटर... कई थानों की पुलिस ने चलाया ऑपरेशन, चार बदमाशों को लगी गोली

Noida Police Encounter: नोएडा जोन पुलिस और बदमाशों के बीच चार अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में चार बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिनमें एक 25 हजार का इनामी बदमाश भी शामिल है.

नोएडा पुलिस ने किया चार जगहों पर एनकाउंटर

Noida Police Encounter: नोएडा में वीआईपी मूवमेंट को लेकर अलर्ट के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ चार एनकाउंटर हुए हैं. नोएडा जोन पुलिस और बदमाशों के बीच चार अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में चार बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिनमें एक 25 हजार का इनामी बदमाश भी शामिल है. इस दौरान एक बदमाश फरार होने में सफल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. फरार बदमाश की तलाश की जा रही है.

पहला एनकाउंटर 

पुलिस और बदमाशों के बीच पहला एनकाउंटर थाना 126 पुलिस और बाइक सवार रवि रंजन के बीच जमुना पुस्ता पर चेकिंग के दौरान हुआ, जिसमें पैर में गोली लगने से रवि रंजन घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो गाजियाबाद से चुराई गई थी. इसके अलावा अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं. \

दूसरा एनकाउंटर 

पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरा एनकाउंटर थाना फेस 1 में सेक्टर 14 गंदे नाले के पास हुआ, जिसमें 25 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर दानिश घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डीसीपी नोएडा ने बताया कि दानिश एक शातिर बदमाश है, जिस पर 9 मुकदमे दर्ज हैं. मुठभेड़ के दौरान दानिश का साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है. दानिश के पास से सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से लूटे हुए दो मोबाइल फोन, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद हुई है.

तीसरा एनकाउंटर 

पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरा एनकाउंटर थाना 24 के एआरटीओ के पास गंदे नाले पर हुआ, जिसमें निखिल उर्फ वीराना उर्फ नितिन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है. 

चौथा एनकाउंटर 

नोएडा सेक्टर 58 पुलिस और स्कूटी सवार बदमाश के बीच चौथा एनकाउंटर सेक्टर 62 के सर्विस रोड पर हुआ, जिसमें स्कूटी सवार अजय ईश्वर घायल हो गया. उसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई स्कूटी, 4000 रुपये नगद, तमंचा कारतूस बरामद हुआ है. डीसीपी नोएडा ने बताया की अजय ईश्वर एक शातिर किस्म का मोबाइल और चैन स्नैचर है, जिस पर आठ मुकदमे दर्ज हैं. वह अपने साथियों अमन और विजय के साथ मिलकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देता था.
 

