अब नींद से जागी नोएडा अथॉरिटी, डूबकर इंजीनियर की मौत के बाद जानिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इंजीनियर युवराज की सड़क किनारे बेसमेंट में डूबकर मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में बड़े स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है. गड्ढों की पहचान, बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगाने जैसे उपाय तीन दिनों में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है.

अब नींद से जागी नोएडा अथॉरिटी, डूबकर इंजीनियर की मौत के बाद जानिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
  • नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गयी जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं
  • ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है
  • प्राधिकरण ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के आसपास गड्ढे भरने, चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं
नोएडा:

नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. निर्माणाधीन बिल्डर साइट के बेसमेंट में पानी भरे होने के कारण सड़क किनारे कार फिसलकर गिर गई थी, जिसमें डूबने से युवराज की मौत हो गई. इस घटना ने क्षेत्र की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है.

प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी करते हुए कहा कि शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बचनी चाहिए जहां सड़क के किनारे खुले गड्ढे, पानी भरे बेसमेंट, या अनचिह्नित मोड़ दुर्घटना का कारण बन सकें. उन्होंने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के आसपास सुरक्षा मानकों को कठोरता से लागू करने और गड्ढों को तुरंत भरने, चेतावनी संकेतक लगाने और रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

सीईओ के निर्देश के बाद एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने परियोजना विभाग के महाप्रबंधक ए.के. सिंह, वर्क‑सर्किल प्रभारियों, सहायक प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ ऑनलाइन बैठक की. बैठक में तीन दिन के भीतर सभी ब्लैक‑स्पॉट, शार्प यूटर्न और सड़क किनारे मौजूद खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा उपाय लागू करने का लक्ष्य तय किया गया. प्राधिकरण ने सोमवार से ही इस अभियान की शुरुआत कर दी है.

एसीईओ सुमित यादव ने खुद 130 मीटर रोड और सेक्टर 2‑3 क्षेत्र का निरीक्षण किया और मौके पर ही बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड लगाने और रास्तों की मरम्मत के निर्देश दिए. प्राधिकरण द्वारा शहर में रोड मार्कर, कैट्स आई, सेंट्रल वर्ज पर रिफ्लेक्टर पेंट, खुले नालों पर सुरक्षा बैरिकेड, और स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य तेज गति से जारी है. साथ ही विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि सभी सड़कों पर पर्याप्त रोशनी हो और खराब स्ट्रीट लाइटों की तुरंत मरम्मत की जाए.

निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर सुरक्षा नियम न मानने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. प्राधिकरण का कहना है कि किसी भी हालत में ऐसी लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो नागरिकों की जान पर बन आए.
एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि अब हर वर्क‑सर्किल प्रभारी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में सभी दुर्घटना संभावित जगहों पर सुरक्षा इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं. उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके.

