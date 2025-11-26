विज्ञापन
विशेष लिंक

गोंडा में नेपाली डांसर के कार्यक्रम में जमकर चले लाठी-डंडे, इस बात पर हुआ बवाल

उत्तर प्रदेश के गोंडा में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मारपीट की घटना एक मांगलिक कार्यक्रम में नेपाली डांसर के कार्यक्रम के दौरान हुई.

Read Time: 2 mins
Share
गोंडा में नेपाली डांसर के कार्यक्रम में जमकर चले लाठी-डंडे, इस बात पर हुआ बवाल
गोंडा:

उत्तर प्रदेश के गोंडा में मंगलवार रात एक मांगलिक कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ.खूब लाठी-डंडे चले. इस बवाल का कारण बना नेपाली डांसर माया मगर का डांस. इस दौरान कार्यक्रम में आए रिश्तेदारों और ग्रामीणों के बीच फरमाइशी गाने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते इस विवाद ने मारपीट का रूप धारण कर लिया. इसमें कई लोग घायल हो गए. मारपीट की घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर-बितर किया. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.  

कब और कहां आयोजित किया गया था कार्यक्रम

मिली जानकारी के मुताबिक गोंडा जिले में इटियाथोक थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में 23 नवंबर को राम सिंह वर्मा के घर मुंडन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन था. इस कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए नेपाली डांसर माया मगर को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था. माया मगर के डांस को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी.

माया मगर ने जब अपनी परफार्मेंस देना शुरू किया तो वहां मौजूद रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने गाने की फरमाइश की. फरमाइश पर गाने के आगे-पीछे होने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी. इसके बाद रिश्तेदारों और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और हाथापाई हुई. 

कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर इटियाथोक कोतवाली की पुलिस पहुंची. काफी मशक्कत के बाद लोगों को दौड़ाया और नेपाली डांसर माया मगर को सुरक्षित नेपाल भेजा. इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को दौड़ने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इटियाथोक पुलिस के मुताबिक इस पूरे वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: सिद्धारमैया vs शिवकुमार.. कर्नाटक में जानिए कुर्सी को लेकर चल रही है क्या वॉर?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal, Gonda News, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com