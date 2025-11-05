यूपी के गोंडा में नाव पलटने से मां बेटी की डूबकर मौत, ऐसे हुई घटना

यूपी के गोंडा गोंडियनपुरवा के पास टेढ़ी नदी में नाव पलटने से मां और बेटी की मौत हो गई है. ग्रामीण व स्थानीय गोताखोर मदद से पुलिस ने दोनों शव नदी रेस्क्यू कर बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है. पुलिस ने मृतक की पहचान 42 वर्षीय उर्मिला देवी और 15 वर्षीय नंदिनी के रूप में की है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हादसा नाव के अनियंत्रित होने की वजह से हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर आनंद राय सहित स्थानीय पुलिस वैधानिक कार्यवाही में जुट गए.

वहीं, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ये घटना के समय कई और लोग भी नाव पर मौजूद थे लेकिन जब नाव अनियंत्रित हुई तो ये दोनों एकाएक नदी में गिर गए. पानी काफी गहरा था इस वजह से उन्हें समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका. ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को बताया है कि स्थानीय लोग नाव की मदद से ही एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं. (इनपुट- अनुराग कुमार सिंह)