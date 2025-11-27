विज्ञापन
कानपुर में दबंगों ने बाप-बेटे को घर में घुसकर लाठियों से पीटा, खुद ही वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला

कानपुर देहात में दबंगों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर मारपीट करने और मारपीट का वीडियो खुद ही रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं.

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक बाप-बेटे की लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की. दंबंगों ने अपना बुलंद हौंसला हौसला दिखाते हुए इस घटना को वीडियो भी रिकॉर्ड किया. उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया.कानपुर देहात की पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इसमें कुछ दबंग लाठी-डंडों से एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब युवक का पिता उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने आता है, तो दबंग उसे भी नहीं बख्शते. दबंगों ने बुजुर्ग पिता की भी डंडों से पिटाई की. हैरानी की बात यह है कि इस पूरी दबंगई का वीडियो किसी राहगीर ने नहीं, बल्कि खुद हमलावरों के साथियों ने बनाया और उसे वर्चस्व दिखाने के लिए शान से सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला पुलिस मुखबिरी के शक से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने कुछ दिन पहले पुलिस पूछताछ के दौरान एक दबंग के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी. बस इसी बात से नाराज दबंगों ने योजनाबद्ध तरीके से युवक के घर धावा बोल दिया. वीडियो के वायरल होते ही मंगलपुर थाना पुलिस हरकत में आ गई. 

मंगलपुर के थाना प्रभारी ने एनडीटीवी को फोन पर बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी रौनक सिंह, इमाम और फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है.उन्होंने बताया कि इस मामले का एक प्रद्युमन सिंह फरार है. उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

UP News, Kanpur News, UP Crime News
