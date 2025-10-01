विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ में सनसनी: धारदार हथियार से युवक की हत्या, दो और लाशें बरामद, तीनों हत्याओं की जांच में जुटी पुलिस

मवाना में जिस युवक की लाश मिली है, उसकी हत्या गर्दन रेतकर की गई है. उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक शख्स ने युवक की पहचान की और बताया कि यह हस्तिनापुर के प्रभात नगर का रहने वाला विजयपाल है.

Read Time: 3 mins
Share
मेरठ में सनसनी: धारदार हथियार से युवक की हत्या, दो और लाशें बरामद, तीनों हत्याओं की जांच में जुटी पुलिस
  • मेरठ में तीन अलग-अलग इलाकों में हुई हत्याओं से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं
  • मवाना थाना क्षेत्र में युवक विजयपाल की गर्दन रेतकर हत्या की गई, वह शराब और भांग का आदी था
  • लोहिया नगर इलाके के नरहाड़ में सिर से घायल युवक का शव मिला, पहचान अभी तक नहीं हो पाई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुबह-सुबह तीन कत्लों से सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक तीन अलग-अलग इलाकों में कत्ल हुए हैं, जिससे पुलिस की नींद उड़ गई है. सबसे पहले मवाना थाना इलाके में एक युवक की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई फिर शहर के लोहिया नगर इलाके में भी एक और लाश मिलने से हड़कंप मच गया. इन दोनों के बाद अचानक जानी थाना इलाके में भी एक लाश के मिलने की खबर सामने आई.

मवाना में पहली हत्या

मवाना में जिस युवक की लाश मिली है, उसकी हत्या गर्दन रेतकर की गई है. उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक शख्स ने युवक की पहचान की और बताया कि यह हस्तिनापुर के प्रभात नगर का रहने वाला विजयपाल है. जांच पड़ताल से पता चला कि विजय शराब और भांग पीने का आदि था और उसके खिलाफ तीन मुकदमें भी दर्ज हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने इस घटना के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया है. 

लोहिया नगर में दूसरी हत्या

मवाना में कत्ल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मेरठ शहर के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहाड़ में युवक का शव बरामद हुआ. उसके सिर से खून निकल रहा था. पुलिस मानकर चल रही है कि सिर पर वार कर के युवक की हत्या की गई है. इस युवक का शव ट्यूबवैल के पास पड़ा हुआ था. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब युवक की हत्या यहीं की गई या लाश को यहां लाकर फेंका गया ये जांच का विषय है. एसपी सिटी का कहना है हमने दो टीम गठित कर दी हैं और सीसीटीवी खंगाल रहे हैं.

कलंजरी गांव में तीसरी हत्या

दो कत्ल की गुत्थी अभी मेरठ पुलिस ने सुलझानी शुरू ही की थी कि अचानत ही देहात के जानी थाना इलाके के कलंजरी गांव के पास रजवाहे में भी एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. इस व्यक्ति की भी हत्या की आशंका जताई जा रही है लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब जिसकी लाश मिली है वो व्यक्ति मेरठ का ही है या कहीं और का इसकी जांच की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut Triple Murder, Meerut Three Murders, Meerut Morning Killings, Meerut Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com