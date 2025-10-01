मेरठ में सनसनी: धारदार हथियार से युवक की हत्या, दो और लाशें बरामद, तीनों हत्याओं की जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुबह-सुबह तीन कत्लों से सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक तीन अलग-अलग इलाकों में कत्ल हुए हैं, जिससे पुलिस की नींद उड़ गई है. सबसे पहले मवाना थाना इलाके में एक युवक की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई फिर शहर के लोहिया नगर इलाके में भी एक और लाश मिलने से हड़कंप मच गया. इन दोनों के बाद अचानक जानी थाना इलाके में भी एक लाश के मिलने की खबर सामने आई.

मवाना में पहली हत्या

मवाना में जिस युवक की लाश मिली है, उसकी हत्या गर्दन रेतकर की गई है. उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक शख्स ने युवक की पहचान की और बताया कि यह हस्तिनापुर के प्रभात नगर का रहने वाला विजयपाल है. जांच पड़ताल से पता चला कि विजय शराब और भांग पीने का आदि था और उसके खिलाफ तीन मुकदमें भी दर्ज हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने इस घटना के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया है.

लोहिया नगर में दूसरी हत्या

मवाना में कत्ल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मेरठ शहर के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहाड़ में युवक का शव बरामद हुआ. उसके सिर से खून निकल रहा था. पुलिस मानकर चल रही है कि सिर पर वार कर के युवक की हत्या की गई है. इस युवक का शव ट्यूबवैल के पास पड़ा हुआ था. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब युवक की हत्या यहीं की गई या लाश को यहां लाकर फेंका गया ये जांच का विषय है. एसपी सिटी का कहना है हमने दो टीम गठित कर दी हैं और सीसीटीवी खंगाल रहे हैं.

कलंजरी गांव में तीसरी हत्या

दो कत्ल की गुत्थी अभी मेरठ पुलिस ने सुलझानी शुरू ही की थी कि अचानत ही देहात के जानी थाना इलाके के कलंजरी गांव के पास रजवाहे में भी एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. इस व्यक्ति की भी हत्या की आशंका जताई जा रही है लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब जिसकी लाश मिली है वो व्यक्ति मेरठ का ही है या कहीं और का इसकी जांच की जा रही है.