दिवाली का ऐसा खुमार! मेरठ के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रों ने फोड़ा पेट्रोल बम, वीडियो वायरल

Meerut News:हॉस्टल परिसर में पेट्रोल बम फोड़े जाने के बाद तेज धमाके के साथ आग का गुबार उठने लगा. ये मामला सीसीयू यूनिवर्सिटी के पंडित दिन दयाल उपाध्याय हॉस्टल का है.

मेरठ के हॉस्टल में छात्रों ने फोड़ा बम.
  • मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों द्वारा पेट्रोल बम फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है.
  • हॉस्टल परिसर में पेट्रोल बम फोड़ने से तेज धमाका हुआ और आग का गुबार उठने लगा.
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छात्र बम में आग लगाते हुए और अन्य वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए.
मेरठ:

दिवाली में महज एक हफ्ता बाकी बचा है. दिवाली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई त्योहार के रंग में रमा हुआ है. लेकिन मौज-मस्ती की आड़ में कुछ ऐसा करना गलत है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसा ही एक मामला मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से सामने आया है. यहां पेट्रोल बम फोड़कर मौज-मस्ती करने का छात्रों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यहां पढ़ने वाले लड़कों ने हॉस्टल के भीतर ही पेट्रोल बम फोड़ दिया.

हॉस्टल में फोड़ा पेट्रोल बम, हुआ तेज धमाका

हॉस्टल परिसर में पेट्रोल बम फोड़े जाने के बाद तेज धमाके के साथ आग का गुबार उठने लगा. ये मामला सीसीयू यूनिवर्सिटी के पंडित दिन दयाल उपाध्याय हॉस्टल का है. सोशल मीडिया पर सामने आए पेट्रोल बम के वीडियो में एक छात्र बम में आग लगाता दिख रहा है, वहीं बाकी छात्र वीडियो बना रहे हैं.

छात्रों को दिया नोटिस, अब तक बड़ा एक्शन नहीं

तेज धमाके के साथ बम फटा तो वहां अफरा तफरी मच गई. सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता. सीसीएसयू प्रशासन ने इस मामले में कई छात्रों को नोटिस तो दिया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया. मामले पर यूनिवर्सिटी और पुलिस ने चुप्पी साधे हुए है.

