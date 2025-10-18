विज्ञापन
कुंडली नहीं मिलाओगे तो हो जाएगी हत्या? BHU की इस गजब रिसर्च के बारे में जानें

Kundali Milan For Shadi: प्रो विनय पांडेय का कहना है कि जो लोग कुंडली मिलाए बिना शादी करते हैं, उनके रिश्तों में दरार आ सकती है. ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं. इतना ही नहीं बात हत्या तक भी पहुंच सकती है.

बिना कुंडली मिलाए शादी करने से क्या होता है, जानें.
  • BHU के प्रोफेसर ने बताया कि कुंडली मिलाए बिना शादी करने से दांपत्य जीवन में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
  • रिसर्च में पाया गया कि अधिकतर शादियां इसलिए टूट रही हैं क्योंकि वर-वधु की कुंडली का मिलान नहीं किया जाता है.
  • शोध के अनुसार कुंडली न मिलाने से वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है. घरेलू हिंसा या हत्या तक हो सकती है.
वाराणसी:

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जब कुंडली मिलाए बिना विवाह करने के दुष्परिणाम बताए थे तो विवाद खड़ा हो गया था. लेकिन जो बात कथावाचक ने कही थी, वही अब बीएचू के प्रोफेसर भी कह रहे हैं. उनका कहना है कि शादी से पहले अगर कुंडली न मिलाई जाए तो अंजाम कितना बुरा होगा. बात हत्या तक पहुंच सकती है. कुंडली मिलाकर शादी करने से जीवन में सुख और सफलता मिलेगी. 

आज कल क्यों टूट रही शादियां, BHU रिसर्च में खुलासा

बीएचयू ने लव अफेयर, लिव इन और बढ़ती घरेलू हिंसा के बाद टूटती शादियों को लेकर एक रिसर्च की है. इस रिसर्च में सामने आया है कि 37% शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं, क्योंकि वर-वधु की कुंडली मिलाई नहीं जा रही है. दावा है कि ग्रह दोष होने के बावजूद शादियां की जा रही हैं. कुंडली की वजह से ही वर-वधु शादी के बाद लव अफेयर में पड़कर एकदूसरे का मर्डर करवा रहे हैं. या रिश्तों में दरार आने के बाद नए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं. ये सारा विवाद इसलिए है क्योंकि लोग कुंडली का मिलान नहीं करा रहे हैं और शादियां हो रही हैं.

कुंडली के बिना शादी करने से हो रहे मर्डर

बीएचयू के प्रोफेसर और शोधार्थियों ने मिलकर 6 महीने में इस रिसर्च को पूरा किया है. बीएचयू के पूर्व ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष का कहना है कि लड़का और लड़की की कुंडली में 36 में से 32 गुण मिलने के बाद भी ग्रहों का मिलान जरूरी है. काम से कम 18 गुण मिलने ज़रूरी हैं. लेकिन अब लोग मॉडर्न दिखने के लिए सनातन रस्में निभाते ही नहीं हैं. ज्यादातर लोग शादियों में फोटो शूट में बिजी रहते हैं. मंत्रों के उच्चारण की जरूरत को नहीं समझते,नतीजा शादियां टूट रही हैं, वर-वधु एक दूसरे का खून कर रहे हैं.

फोटो शूट में बिजी रहने के बजाय मंत्रों पर ध्यान दें

प्रो विनय पांडेय का कहना है कि जो लोग कुंडली मिलाए बिना शादी करते हैं, उनके रिश्तों में दरार आ सकती है. ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं. इतना ही नहीं बात हत्या तक भी पहुंच सकती है. विनय पांडे की सलाह है कि लोग अगर शादियों में फोटो शूट में बिजी रहने की हजाय वैवाहिक मंत्रों के सही उच्चारण पर ध्यान दें तो दांपत्य जीवन ज्यादा अच्छा गुजरेगा. लेकिन कुंडली का ध्यान हर हाल में रखा जाना चाहिए.

कुंडली मिलाकर शादी करने से सुखी होगा जीवन

बीएचयू प्रोफेसर ने कहा कि जन्म काल में ग्रह स्थितियां होती हैं. कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो ये जरूरी है. कुंडली मिलाकर विवाह करें तो जीवन में समरसता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च में किए गए दावे कितने सही हैं, इस पर नई बहस छिड़ गई है.

