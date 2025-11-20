शादी का झांसा, शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव, फरार आरोपी यासीन गिरफ्तार

यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला 17 नवंबर का है, जब मझोला इलाके की एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी यासीन उर्फ़ आमिर ने अपना नाम बदलकर उसे धोखे में रखा. नज़दीकी बढ़ाकर शादी का वादा किया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक शोषण किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धर्म बदलने का दबाव बनाया. युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वह मानसिक रूप से काफी डर गई.

पुलिस ने दर्ज की धाराएं

पुलिस ने मुकदमा नंबर 1095/25 दर्ज किया, जिसमें BNS की गंभीर धाराएं और उत्तर प्रदेश गैर वैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) शामिल की गईं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार लगी हुई थी. मुखबिर की सूचना पर मझोला थाना पुलिस ने यासीन उर्फ़ आमिर, निवासी शाहाबाद (रामपुर), को पकड़ा.

आरोपी लगातार बदल रहे थे लोकेशन

पुलिस के अनुसार आरोपी कई दिनों से लोकेशन बदल रहा था ताकि गिरफ्तारी से बच सके. तकनीकी सर्विलांस और मानव खुफिया की मदद से उसे ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि केस से जुड़े सबूत एकत्र कर लिए गए हैं और बाकी तीन नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया है.

पुलिस ने की खास अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी, दबाव या मजबूरी बनाकर कोई गलत हरकत की जा रही हो, तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें. पुलिस ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता की सुरक्षा प्राथमिकता है.