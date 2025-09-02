52 साल उम्र और 4 बच्चे... इंस्टा के फिल्टर वाले प्यार का खूनी अंत, 26 साल के अरुण ने दी मौत

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक 52 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 26 वर्षीय युवक अरुण राजपूत को गिरफ्तार किया है. यह मामला तब सामने आया जब 11 अगस्त को मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के गांव खरपरी के पास महिला का शव बरामद हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी.

फोटो फिल्टर का खेल और फिर हुआ प्यार

दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां महिला ने फोटो फिल्टर का इस्तेमाल किया था, जिससे युवक को उसकी वास्तविक उम्र का अंदाजा नहीं हो पाया. धीरे-धीरे यह ऑनलाइन बातचीत दोस्ती और फिर कथित प्रेम संबंध में बदल गई. महिला ने युवक से शादी की इच्छा जताई और उस पर दबाव बनाना शुरू किया. इसी दौरान महिला ने युवक को डेढ़ लाख रुपये भी दिए थे, जिन्हें वह वापस मांग रही थी.

'यह एक ब्लाइंड मर्डर केस...'

पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसका खुलासा करते हुए आरोपी अरुण राजपूत को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि महिला और युवक की मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. दो महीने पहले दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए और इसके बाद कई बार मुलाकातें हुईं.

हत्या वाले दिन महिला फर्रुखाबाद से मैनपुरी युवक से मिलने आई थी. बातचीत के दौरान महिला ने युवक पर शादी का दबाव बनाया और पहले दिए गए डेढ़ लाख रुपये वापस मांगने लगी. इसी दौरान विवाद बढ़ा और आरोपी ने महिला की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी के पास से महिला का मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं, जिनमें दोनों के बीच की बातचीत और फोटो शामिल हैं. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.