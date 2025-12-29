विज्ञापन

मुस्लिम और बेरोजगार कहकर लड़की के घरवालों ने कर दिया शादी से इनकार, ड्रिंक में बीयर मिला कर करवाया प्यार का इजहार

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, अरशद की शादी VJ से एक्ट्रेस बनीं मारिया गोरेटी से हुई है, और उनके दो प्यारे बच्चे हैं, ज़ीक वारसी और ज़ीन ज़ोई वारसी.

नई दिल्ली:

अरशद वारसी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी एक्टिंग से दर्शकों को एंटरटेन करने में कभी फेल नहीं होते. फिल्म मुन्ना भाई M.B.B.S में 'सर्किट' के उनके आइकॉनिक रोल को काफी तारीफ मिली है. पर्सनल लाइफ की बात करें तो, अरशद की शादी VJ से एक्ट्रेस बनीं मारिया गोरेटी से हुई है, और उनके दो प्यारे बच्चे हैं, ज़ीक वारसी और ज़ीन ज़ोई वारसी.

अरशद की शादी के खिलाफ थे ससुरालवाले

लल्लनटॉप के साथ हाल ही में एक बातचीत में, अरशद ने बताया कि मारिया के माता-पिता उनकी शादी को लेकर चिंतित थे क्योंकि वह दूसरे धर्म के थे. वे चाहते थे कि मारिया एक कैथोलिक लड़के से शादी करे क्योंकि वे बहुत धार्मिक थे. इसी बारे में बात करते हुए अरशद ने कहा, “वो थोड़े घबराए हुए थे. कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का. वो दोनों बहुत शरीफ हैं. उनकी ज़िंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा और कुछ नहीं है. वो थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मारिया किसी दूसरे कैथोलिक लड़के से शादी करेगी जो 9-5 की नौकरी करेगा, और इसने मुस्लिम लड़का पकड़ लिया और बेरोजगार.”

हालांकि, समय के साथ, उन्हें यकीन हो गया कि अरशद एक अच्छा इंसान है और कोई भी मारिया की उतनी देखभाल नहीं कर पाता जितनी वह करता है. उसी बातचीत में, अरशद ने यह भी बताया कि उनके ससुराल वाले उनके साथ रहते हैं.

अरशद वारसी और मारिया गोरेटी की लव स्टोरी

1991 में, अरशद वारसी को सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक डांस टैलेंट शो, मल्हार को जज करने के लिए बुलाया गया था. उन्होंने स्टेज पर एक टैलेंटेड लड़की को देखा, और वह मारिया गोरेटी थीं. अरशद मारिया के डांस स्किल्स से प्रभावित हुए और उनसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया. तीन महीने बाद, दोनों एक कॉमन दोस्त के ज़रिए फिर मिले, और मारिया अरशद के डांस ग्रुप में शामिल हो गईं.

अरशद के ग्रुप में शामिल होने के तुरंत बाद, मारिया और अरशद दोस्त बन गए. अरशद को पता था कि मारिया के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन जब उसने उससे पूछा, तो उसने मना कर दिया. लेकिन, अरशद, जो एक मजाकिया इंसान हैं, उन्होंने मारिया से अपने प्यार का इज़हार करवा लिया था. अरशद ने बताया, "एक शाम मैंने उसके कोक में बीयर मिला दी और उसकी फीलिंग्स बाहर आ गईं. उसने मुझसे अपने प्यार का इज़हार किया और यह भी कहा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती."

वर्कफ्रंट की बात करें तो, अरशद वारसी आखिरी बार फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नज़र आए थे.

