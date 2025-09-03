विज्ञापन
पहले कराया अबॉर्शन, अब शादी के लिए मांग रहा 25 लाख... युवती ने ITBP जवान पर लगाए गंभीर आरोप

बांदा जनपद की रहने वाली एक युवती ने महोबा की सदर कोतवाली में तहरीर देकर सूपा गांव निवासी शिवम यादव पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है.

(फाइल फोटो)
महोबा:

यूपी के महोबा जिले से लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक युवती ने आईटीबीपी के जवान पर आरोप लगाया है कि शिवम नाम के व्यक्ति ने पहले उससे शादी के नाम पर संबंध बनाए और पीड़िता गर्भवती हुई तो अबॉर्शन करा दिया. इसके बाद नौकरी लग गई तो बोला कि 25 लाख रुपए दो, तभी शादी करूंगा. इस पूरे विवाद में युवती ने आईटीबीपी के जवान शिवम के दोस्त पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

बांदा जनपद की रहने वाली एक युवती ने महोबा की सदर कोतवाली में तहरीर देकर सूपा गांव निवासी शिवम यादव पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है. जिस पर आरोपी प्रेमी सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पीड़िता का कहना है कि करीब छह साल पहले अतर्रा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात शिवम से हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और शिवम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बहाने उसे महोबा बुला लिया. आरोप है कि यहां शिवम और उसके मित्र रामसिंह कुशवाहा ने शहर में किराए का कमरा दिलाया, जहां शिवम ने शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान पीड़िता दो बार गर्भवती हुई, लेकिन प्रेमी के मित्र रामसिंह ने जबरन दवाइयां देकर गर्भपात करवा दिया.

युवती का आरोप है कि एक बार शिवम पूरी रात उसके कमरे में रुका और संबंध बनाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो वह उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो शिवम ने आईटीबीपी कांस्टेबल की नौकरी मिलने का हवाला देते हुए कहा कि अगर शादी करनी है तो 25 लाख रुपये दहेज देना होगा. दहेज की यह मांग सुनकर युवती आहत हो गई और सीधे शिवम के गांव पहुंची, जहां उसके पिता धर्मेंद्र यादव और भाइयों ने न सिर्फ गालियां दीं बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी.

आखिरकार, परेशान होकर युवती ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने आरोपी शिवम यादव पर दुष्कर्म और दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. वहीं उसके मित्र रामसिंह पर जबरन गर्भपात कराने की धाराएं लगाई गई हैं. शिवम के पिता और भाइयों पर गाली-गलौज व धमकी देने का केस दर्ज किया गया है. महोबा की अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है. साक्ष्य जुटाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

