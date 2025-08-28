‘ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी...’ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर क्यों भड़के यूपी के थानेदार, VIDEO

यूपी के महराजगंज जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में धर्म परिवर्तन कराने के मामले को लेकर थाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई. जिस दौरान थानेदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फिर थानेदार ने कहा कि दो मिनट लगेगा सबको सही करने में, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. फिलहाल इस मामले में पुलिस चार लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर ली है.

महाराजगंज जिले के कोठीभार थाने का मामला

दरअसल वायरल वीडियो यूपी के महराजगंज जिले के कोठीभार थाने का है. बताया जा रहा है कि इस थाना क्षेत्र के बिसोखोर गांव के एक मंदिर से जुड़ा है. जहां हर तीन साल पर धार्मिक कथा और पूजा-पाठ का आयोजन होता है. आयोजन को सफल बनाने को लेकर गांव के कुछ लोग 26 अगस्त का चंदा मांग रहे थे.

ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लेकर थाने पहुंचे थे लोग

जिस दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया. क्योंकि वह चंदा देना तो दूर हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे. इसी विवाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे. थाने का माहौल काफी गरम हो गया. इस हंगामे से थानेदार साहब काफी गुस्से में भर गए.

‘ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी...' - बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर भड़के थानेदार



उत्तर प्रदेश: महाराजगंज जिले के कोठीभार थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर भड़कते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि बिसोखोर गांव के एक… pic.twitter.com/9gxgMx2ueh — NDTV India (@ndtvindia) August 28, 2025

थाने में बजरंग दल कार्यकर्ता और थानेदार में नोकझोंक

थाने पर कार्यकर्ताओं व थानेदार के बीच जमकर नोकझोंक हुई. इस बीच गुस्से में आकर थानेदार धर्मेंद्र सिंह ने सबके सामने नौकरी छोड़ने तक की धमकी तक दे डाली. उन्होंने आगे कहा कि दो मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा.

दारोगा की तहरीर पर 4 लोगों पर केस दर्ज



वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि थाने के पुलिस कर्मी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां धर्मांतरण से जुड़े आरोपितों पर शांति भंग में चालान की है. वहीं दूसरी ओर थाने में तैनात दरोगा कृष्ण पाल की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर ली है.

(महाराजगंज से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट)