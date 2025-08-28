विज्ञापन
‘ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी...’ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर क्यों भड़के यूपी के थानेदार, VIDEO

वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि थाने के पुलिस कर्मी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.

‘ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी...’ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर क्यों भड़के यूपी के थानेदार, VIDEO
वायरल वीडियो से लिए गए स्क्रीन शॉट.
  • महराजगंज जिले के कोठीभार थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धर्मांतरण को लेकर झड़प हुई.
  • विवाद का कारण बिसोखोर गांव में धार्मिक कथा आयोजन के लिए चंदा मांगने पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणियां बताई गई हैं.
  • बजरंग दल के कार्यकर्ता ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए थाने पर हंगामा कर रहे थे.
महाराजगंज (यूपी):

यूपी के महराजगंज जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में धर्म परिवर्तन कराने के मामले को लेकर थाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई. जिस दौरान थानेदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फिर थानेदार ने कहा कि दो मिनट लगेगा सबको सही करने में, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. फिलहाल इस मामले में पुलिस चार लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर ली है.

महाराजगंज जिले के कोठीभार थाने का मामला

दरअसल वायरल वीडियो यूपी के महराजगंज जिले के कोठीभार थाने का है. बताया जा रहा है कि इस थाना क्षेत्र के बिसोखोर गांव के एक मंदिर से जुड़ा है. जहां हर तीन साल पर धार्मिक कथा और पूजा-पाठ का आयोजन होता है. आयोजन को सफल बनाने को लेकर गांव के कुछ लोग 26 अगस्त का चंदा मांग रहे थे.

ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लेकर थाने पहुंचे थे लोग

जिस दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया. क्योंकि वह चंदा देना तो दूर हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे. इसी विवाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे. थाने का माहौल काफी गरम हो गया. इस हंगामे से थानेदार साहब काफी गुस्से में भर गए.

थाने में बजरंग दल कार्यकर्ता और थानेदार में नोकझोंक

थाने पर कार्यकर्ताओं व थानेदार के बीच जमकर नोकझोंक हुई. इस बीच गुस्से में आकर थानेदार धर्मेंद्र सिंह ने सबके सामने नौकरी छोड़ने तक की धमकी तक दे डाली. उन्होंने आगे कहा कि दो मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा.

दारोगा की तहरीर पर 4 लोगों पर केस दर्ज

वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि थाने के पुलिस कर्मी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां धर्मांतरण से जुड़े आरोपितों पर शांति भंग में चालान की है. वहीं दूसरी ओर थाने में तैनात दरोगा कृष्ण पाल की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर ली है.

(महाराजगंज से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट)

