माघ मेला 2026 का शुभारंभ, कड़ाके की ठंड के बाद भी आस्था की डूबकी लगा रहे श्रद्धालु, व्यवस्था चाक-चौबंद

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में गंगा तट पर आस्था के महापर्व माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है. पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है. कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर-दूर से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान कर मां गंगा की पूजा कर रहे हैं. ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे. पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह तीन बजे से हो गई है. जिसके बाद से गंगा तट पर श्रद्धालुओं की डूबकी का सिलसिला शुरू हो चुका है.

20-25 लाख कल्पवासी करते हैं प्रवास

माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है. आज से श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे. माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी माघ मेले में एक माह का प्रवास करते हैं. कल्पवासियों की पूरे एक महीने तक कठिन तपस्या और साधना चलती है. इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वो पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं.

डेढ़ महीने के मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान

पूरे माघ मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे. सिंचाई विभाग माघ मेले में 10 हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा. माघ मेले में 160 किमी की चकर्ड प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है. यूपी जल निगम द्वारा 242 किमी पेयजल लाइन बिछाई गई है. 85 किमी सीवर लाइन बिछाई गई है.

यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से 25 अस्थाई विद्युत सब स्टेशन बनाए गए है.

श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए दो अस्पताल 20-20 बेड के बनाए गए है. 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो हेल्थ सेंटर बनाए गए है. एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट 5 आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले गए है. 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले में दी गई है.

800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में बसाया गया है मेला

माघ मेले में करीब 16500 टॉयलेट्स, 8 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्सन गाड़ियां लगाई गई है. तीन हजार सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है. माघ मेले का दायरा इस बार बढ़ाया गया है. 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया गया है. अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

स्नान के बाद मां गंगा की आरती करते श्रद्धालु.

17 थाने, 40 चौकियां, AI लैस सीसीटीवी से भी रखी जा रही नजर

मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, सात अग्निशमन चौकी 20 अग्निशमन के वॉच टावर,एक जल पुलिस थाना, एक जल पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. 8 किमी डीप वाटर बैरिकेडिंग भी बनाई गई है.

सीसीटीवी कैमरे से और एआई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग की जा रही है. माघ मेले में 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं. कुल 44 दिनों तक माघ मेला आयोजित होगा.

माघ मेले में कुल छह प्रमुख स्नान हैं

3 जनवरी पौष पूर्णिमा 15 जनवरी को मकर संक्रांति 18 को मौनी अमावस्या 23 जनवरी को बसंत पंचमी 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा

अधिकारियों ने बताया माघ मेले को लेकर कैसी है व्यवस्था

प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया, "यहां पर जितने श्रद्धालु हैं उनसे बात की गई. सभी को व्यवस्था सुचारू और अच्छी लग रही है और सभी लोग सुविधानुसार यहां पर स्नान कर रहे हैं. हमें जिस प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवानी थी, उसी प्रकार सुविधा उपलब्ध करवाई गई है..."

प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा, "बहुत ही सुचारू रूप से सभी चीजें चल रही हैं. सभी इंतज़ाम पूरे हैं. श्रद्धालु हर घाट पर स्नान कर रहे हैं. किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है. लोग संगम क्षेत्र में आसानी से आ-जा पा रहे हैं... काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं और स्नान कर रहे हैं..."

