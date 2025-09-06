विज्ञापन
100 सेकंड में जड़ दिये 60 थप्‍पड़... लखनऊ के कॉलेज कैंपस का वीडियो देख हिल जाएंगे

शिखर से मारपीट का वीडियो 101 सेकंड का है. वीडियो में आगे की सीट पर बैठी एक छात्रा, शिखर के बाएं गाल पर लगातार थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है और हर बार जब वह बचने की कोशिश करता है, तो उसे अपना हाथ नीचे करने (हाथ नीचे करो) के लिए कह रही है.

  • लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में एक सेकंड ईयर लॉ छात्र को उसके साथियों ने पार्किंग में 50 से 60 थप्पड़ मारे गए.
  • घटना 26 अगस्त को हुई, जब पीड़ित छात्र अपनी दोस्त की गाड़ी में था और आरोपी छात्र वहां पहुंच गए थे.
  • आरोपियों ने पीड़ित को करीब 45 मिनट तक धमकाया और गालियां दीं, साथ ही मारपीट की वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल की.
लखनऊ:

लखनऊ स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर की एक लॉ स्‍टूडेंट को पिछले महीने यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक कार के अंदर उसके साथियों ने कथित तौर पर 50-60 बार थप्पड़ मारे. घटना 26 अगस्त को हुई जब पीड़ित शिखर मुकेश केसरवानी अपनी एक फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में कॉलेज आया था. इस घटना का एक  वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शिखर के पिता मुकेश केसरवानी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 छात्रों आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एमिटी यूनिवर्सिटी ने इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है.

45 मिनट तक धमकाते और गालियां देते रहे

पीड़ित शिखर के पिता के अनुसार, इस घटना से उनका बेटा, जो मल्हौर विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी का छात्र है, सदमे में है और अब कॉलेज नहीं जा रहा है. मुकेश ने हमले के बारे में बताया कि 26 अगस्त को उनका बेटा कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी एक दोस्त सौम्या सिंह यादव उसे हनहेमन चौराहे पर से अपनी गाड़ी में ले गई. जैसे ही वे यूनिवर्सिर्टी के कैंपस की पार्किंग में पहुंचे, आरोपी छात्र वहां पहुंच गया और शिखर से कहा कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है. उन्होंने बताया कि वे सौम्या की गाड़ी में घुस गए और अगले 45 मिनट तक पीड़ित को धमकाते और गालियां देते रहे.

60 थप्पड़ मारे और वीडियो कर दिया वायरल

पिता ने बताया, '11 अगस्त को मेरे बेटे की लिगामेंट सर्जरी हुई थी. वह लाठी के सहारे चल रहा था.' जाह्नवी मिश्रा और आयुष यादव ने मेरे बेटे को कम से कम 50 से 60 थप्पड़ मारे और मुझे और मेरे माता-पिता को भी गालियां दीं. उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी. इस दौरान, विवेक सिंह और मिलय बनर्जी ने मारपीट की रिकॉर्डिंग की और उसका वीडियो पूरे कैंपस में फैला दिया. उन्होंने मेरे बेटे का फ़ोन भी तोड़ दिया. जब मैं कॉलेज गया, तो उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि मैं दोबारा कभी न आऊं. उन्होंने मुझे भी इसी तरह से हमला करने की धमकी दी.' शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

हाथ नीचे करो...101 सेकंड का वीडियो 

शिखर से मारपीट का वीडियो 101 सेकंड का है. वीडियो में आगे की सीट पर बैठी एक छात्रा, शिखर के बाएं गाल पर लगातार थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है और हर बार जब वह बचने की कोशिश करता है, तो उसे अपना हाथ नीचे करने (हाथ नीचे करो) के लिए कह रही है. शिखर के दाईं ओर बैठा एक छात्र बीच में आकर उसे हाथ दूर रखने को कहता हुआ दिखाई देता है. एक बार वह शिखर का दाहिना हाथ झटक देता है और उसके दाहिने गाल पर एक घूंसा मारता है. गाड़ी में बैठे दूसरे छात्र शिखर को गंदी-गंदी गालियां देते सुनाई दे रहे हैं. 

फिर वह छात्रा शिखर से भिड़ जाती है और कहती है, "क्या बोला था तुमने? कैरेक्‍टर? कैरेक्‍टर ?" और फिर उसे दो-तीन थप्पड़ मारती है. आयुष फिर बीच में आकर शिखर को अपना हाथ हटाने की धमकी देता है. वह चिल्‍लाते हुए कहता है- 'अगर मैं मारना शुरू करूंगा... हाथ नीचे कर, अगर मैं पीटने लगूं तो हाथ नीचे कर लेना.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

