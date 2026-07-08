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मंदिर की छत पर महंत का महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल, फिर ग्रामीणों ने गंगाजल से धोया

ललितपुर में एक मंदिर के मुख्य महंत का महिला के साथ वीडियो वायरल हो रहा है. ग्रामीणों को मामले की जानकारी मिलते ही दोनों फरार हो गए. थाने में शिकायत नहीं होने के कारण पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है.

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मंदिर की छत पर महंत का महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल, फिर ग्रामीणों ने गंगाजल से धोया
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उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मंदिर के मुख्य महंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महंत को एक महिला के साथ मंदिर की छत पर रंगरेलियां मनाते देखा जा सकता है. लोगों को मामले की जानकारी होते ही महंत मंदिर से फरार हो गया और ग्रामीणों ने मंदिर का शुद्धिकरण कर पूजा पाठ किया. हालांकि, पुलिस को मामले की शिकायत नहीं मिलने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

पूरा मामला थाना पुरकला क्षेत्र के एक पुराने मंदिर का है. वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ करने वाले मंदिर के मुख्य महंत राजू पांडे का मंदिर की छत पर एक महिला से अनैतिक संबंध बनाते हुए वीडियो वायरल हो गया था, गांव वालों को जब महंत की करतूत पता चली तो ग्रामीणों ने महंत का विरोध किया, जिसके बाद महंत रातों रात मंदिर से फरार हो गया.

पुलिस को सौंपने से पहले लापता हुआ महंत

बताया गया है कि मंदिर के पास रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपनी छत से महंत और महिला का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया, वीडियो वायरल होने के बाद ही गांव में हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने महंत और महिला को पकड़ पुलिस के सुपुर्द करने की योजना बनाई तो महिला और महंत दोनों लापता हो गए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा थाने में शिकायत नहीं करने के चलते अब तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है.

वायरल वीडियो की जांच पड़ताल

इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेहट आशीष मिश्रा ने बताया कि अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई शिकायत भी इस मामले की नहीं आई है, वहीं थाना अध्यक्ष पुराकला अजमेर सिंह भदौरिया ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रहे हैं अभी इतनी जानकारी मिली है कि मंदिर के महंत की जगह किसी दूसरे महंत को रखा गया है.

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