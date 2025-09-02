पैसे देने से मना करने पर मजदूर की पीटकर पीटकर की हत्या, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक युवक ने मजदूर की लकड़ी के पटरे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोप है कि मजदूर अमित कुमार के साथ काम करने वाले विकेश कुमार आए दिन अमित से पैसे मांगता था. पैसे देने से मना करने पर विवेक ने टिम्बर की दुकान में ही अमित की लकड़ी के पटरे से सिर पर जोरदार वार किया, जिससे अमित को गंभीर चोट आई.

इसके बाद घायल अमित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मृतक की पत्नी की शिकायत पर DCP के निर्देश पर मुकदमा लिखा गया है. घटना 31 अगस्त की है जिसका सीसीटीवी अभी सामने आया है.

परिवार का आरोप है कि पहले मुकदमा लिखने से मना कर दिया गया लेकिन सीसीटीवी सामने आने के बाद डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के निर्देश पर मुकदमा लिखा जा रहा है.