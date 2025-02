सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जापान के यामानाशी प्रांत के डिप्टी गवर्नर कोउ ओसादा, जानिए क्या हुई बात

जापान के यामानाशी के डिप्टी गवर्नर कोउ ओसादा आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे. इस दौरान दोनों नेताओं की ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर टूरिज्म पर चर्चा हुई. खास बात ये है कि जापान के यामानाशी प्रांत से उत्तर प्रदेश के संबंध लगातार गहराते जा रहे हैं. यूपी और यामानाशी के बीच 2024 में ही एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे.

Had a fruitful meeting with Hon. Kou Osada, Deputy Governor of Yamanashi, Japan, in Lucknow today. We discussed strengthening UP-Yamanashi ties through a Centre of Excellence for green hydrogen, technician training in Japan, and an international hydrogen symposium.



