कौशांबी में भड़काऊ नारेबाजी! छोटे बच्चों से लगवाए गए 'सर तन से जुदा' के नारे, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे विवादित नारे लगाते दिख रहे हैं. ये वीडियो कौशांबी के मंझनपुर का है, जहां बच्चे "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" जैसे नारे लगा रहे हैं.इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

हिंदू समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. लोगों का कहना है कि इस तरह की नारेबाजी से समाज में डर और तनाव बढ़ रहा है. मंझनपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.

मंझनपुर के क्षेत्राधिकारी शिवांक सिंह ने बताया कि एक यात्रा के दौरान ये आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल थे. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और नारे लगाने वाले नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने छोटे बच्चों को ऐसे भड़काऊ नारे कौन सिखा रहा है.