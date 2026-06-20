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पिटबुल डॉग ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला, हालत गंभीर; अस्पताल में हुआ हंगामा और मारपीट

कानपुर के चकेरी इलाके में पिटबुल डॉग के हमले में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और अस्पताल में भी परिजनों व कुत्ते के मालिक के बीच मारपीट हो गई.

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पिटबुल डॉग ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला, हालत गंभीर; अस्पताल में हुआ हंगामा और मारपीट

कानपुर के चकेरी इलाके में एक खतरनाक घटना सामने आई है, जहां एक पालतू पिटबुल डॉग ने सड़क से गुजर रही बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद अस्पताल में भी जमकर हंगामा और मारपीट हुई, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.  

फ्रेंड कॉलोनी में हुआ दर्दनाक हादसा

घटना चकेरी थाना क्षेत्र की फ्रेंड कॉलोनी की है. घाउखेड़ा की रहने वाली 50 वर्षीय गीता देर शाम इस इलाके से गुजर रही थीं. तभी एक घर में मौजूद पालतू पिटबुल कुत्ता अचानक उन पर टूट पड़ा. कुत्ता इतना आक्रामक था कि उसने महिला को बुरी तरह नोच लिया.

स्थानीय लोगों ने बचाया, हालत बिगड़ी

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह उन्हें कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. उस समय महिला लहूलुहान हालत में थी. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उन्हें कांशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हैलेट अस्पताल (LLR) रेफर कर दिया.

अस्पताल में हंगामा और मारपीट

इसी दौरान कुत्ते का मालिक भी अस्पताल पहुंच गया. मालिक को देखते ही पीड़िता के परिजन भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई.

निजी अस्पताल में जारी इलाज

हंगामे के बाद माहौल को शांत करने के लिए कुत्ते का मालिक आगे आया और घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले गया. फिलहाल वहीं उनका उपचार चल रहा है और उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद शहर में खतरनाक और प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को लेकर चल रही बहस फिर तेज हो गई है. रिहायशी इलाकों में इस तरह की लापरवाही आम लोगों के लिए खतरा साबित हो रही है, बावजूद इसके कई लोग नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं.

चकेरी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिल चुकी है और पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है. फिलहाल किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पूरी घटना की पड़ताल जारी है.

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arun aggarwal
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