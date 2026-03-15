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कानपुर के परफ्यूम कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड, 62 घंटे तक चली जांच, करोड़ों की हेराफेरी

कानपुर के बड़े परफ्यूम कारोबारी के घर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी ने सबके कान खड़े कर दिए हैं. करीब 62 घंटे तक इनकम टैक्स ने कारोबारी के घर ही डेरा डाले रखा.

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कानपुर के परफ्यूम कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड, 62 घंटे तक चली जांच, करोड़ों की हेराफेरी
  • कानपुर के बड़े परफ्यूम कारोबारी के घर आयकर विभाग ने लगभग 62 घंटे तक छापेमारी की और जांच जारी रखी
  • आयकर विभाग ने कारोबारी के एक्सप्रेस रोड स्थित ऑफिस समेत शहर के कई स्थानों पर सर्वे किया
  • जांच में कर चोरी की बड़ी हेरा-फेरी का पता चला और विभाग ने करोड़ों रुपये की वसूली की
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कानपुर:

कानपुर के बड़े परफ्यूम कारोबारी के घर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी ने सबके कान खड़े कर दिए हैं. करीब 62 घंटे तक इनकम टैक्स ने कारोबारी के घर ही डेरा डाले रखा. टीम ने एक्सप्रेस रोड स्थित आफिस समेत शहर के अन्य कई स्थानों पर पूरे दिन जांच की और बड़ी संख्या में कर चोर पकड़ी है.

कानपुर के इस बड़े फ्रेगरेंस कारोबारी के आधा दर्जन स्थानों पर आयकर विभाग ने सर्वे किया. लगभग 60 घंटे तक चले इस सर्वे में इनकम टैक्स अफसरों को बड़े पैमाने पर कर बड़ी हेरा-फेरी का पता चला है. सूत्रों ने ये भी बताया है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने इस कारोबारी से करोड़ों रुपए जमा कराए हैं और जांच के दौरान मिले सभी कागजात अपने साथ ले गए हैं. इस कारोबारी के शहर में लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर अफसरों ने सर्वे की कार्यवाही को अंजाम दिया था. 
 

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