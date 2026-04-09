मैरिज हॉल के जुगाड़ के लिफ्ट का टूटा तार, तीसरी मंजिल से गिरा दूल्हे का भाई, कैमरे में कैद हुआ LIVE एक्सीडेंट

Building Accident LIVE: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मैरिज हॉल में शादी के रिसेप्शन के दौरान वहां लगे जुगाड़ के लिफ्ट का तार अचानक टूट गई. दुर्घटना में दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. हादसा इतना भयानक था कि रिसेप्शन में आए लोगों की चीख निकल गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के मुबारिका मैरिज हॉल का है, जहां वलीमे के जश्न के दौरान मैरिज हॉल में जुगाड़ु के लिफ्ट का तार टूटने से वलीमे की खुशियों अचानक चीख-पुकार में बदल गईं. हादसे के शिकार हुआ दूल्हे का भाई तीसरी मंजिल से सीधे नीचे गिरा था. हादसे में गंभीर रूप से घायल दूल्हे के भाई को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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वलीमे के जश्न के दौरान तीसरी मंजिल नीचे गिरी लिफ्ट

न्यू लेबर कॉलोनी निवासी मोहम्मद वसीम ने बताया कि उनके भतीजे उस्मान का निकाह दो दिन पहले हुआ था और बाबूपुरवा स्थित मुबारिका गेस्ट हाउस में वलीमे का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान उस्मान का भाई जैनुल अंसारी सामान ढोने वाली एक जुगाड़ू लिफ्ट के जरिए लकड़ियां तीसरी मंजिल पर ले जा रहा था, तभी अचानक लिफ्ट का तार टूट गया. चश्मदीदों के अनुसार जैनुल खुद भी लिफ्ट के भीतर मौजूद था.

जुगाड़ु लिफ्ट से दूल्हे के भाई की ठोड़ी पर लगे 5 टांके

घायल जैनुल को तत्काल हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है. पीड़ित के चाचा नईम के मुताबिक मैरिज में लगे जुगाड़ु लिफ्ट के गिरने से पीड़ित की ठोड़ी पर गहरा जख्म हुआ है, जिसमें 4 से 5 टांके लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा पीड़ित के शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उबरने में पीड़ित को वक्त लगेगा.

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अचानक तार टूटने से तीसरी मंजिल से लिफ्ट सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी. लिफ्ट गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा परिसर दहल गया और मेहमानों के बीच भगदड़ मच गई. लिफ्ट में लकड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में पड़े पीड़ित को किसी तरह बाहर निकाला गया. लिफ्ट में रखी लकड़ियां पीड़ित के खून से पूरी तरह सनी हुईं मिली.

बिना मेंटेनेंस के मैरिज हॉल में चल रहा था जुगाड़ का लिफ्ट

गौरतलब है लिफ्ट का तार टूटने से हुए बड़े हादसे में घायल जैनुल अंसारी के दोस्त हर्षित ने मैरिज हॉल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी घटना मैरिज हॉल की घोर लापरवाही का नतीजा है. हर्षित के मुताबिक मैरिज हॉल के मालिक बिना उचित मेंटेनेंस के जुगाड़ू लिफ्ट चला रहे थे, जिसकी वजह से आज उसके दोस्त की जान जोखिम में आ गई है.

सीसीटीवी वीडियो में लिफ्ट समेत नीचे गिरता दिखा पीड़ित

सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला. सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में पीड़ित को लिफ्ट समेत नीचे आते हुए देखा जा सकता है. एडीसीपी योगेश कुमार ने बताया अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. तहरीर मिलते ही मैरिज हॉल प्रबंधन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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